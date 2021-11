Auszeichnung für die Märkerwaldschule

Bensheim. Hochwertige Bildung, Maßnahmen zum Klimaschutz, nachhaltiger Konsum – das sind nur einige der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Diese werden aber nicht nur in New York und Genf umgesetzt, sondern auch in Schulen weltweit – so auch an Grundschulen in ganz Hessen. 17 hessische Grundschulen, die sich im Rahmen des Programms „Schuljahr der Nachhaltigkeit“ des Hessischen Umweltministeriums besonders hervorgetan haben, wurden jetzt in einer hybriden Veranstaltung ausgezeichnet – darunter auch die Märkerwaldschule im Bensheimer Stadtteil Gronau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Sie sind Vorreiter auf dem Weg unser Leben so zu gestalten, dass wir auskommen mit dem, was unser Planet uns zur Verfügung stellt“, lobte Oliver Conz, Staatssekretär des hessischen Umweltministeriums, die ausgezeichneten Schulen. Durch die Teilnahme am „Schuljahr der Nachhaltigkeit“ ermöglichen die Schulen ihren Schülern nicht nur spannende Einblicke in Themen wie biologische Vielfalt, fairen Konsum, Klimaschutz oder Energie, sondern stärken auch Kompetenzen.

Mithilfe anschaulicher Materialien und spannender Experimente entwickeln die Kinder Handlungsoptionen für eine nachhaltigere Welt. Sie lernen, diese auch in ihrem eigenen Alltag umzusetzen.

Das Programm wird von der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umweltbildung Hessen (ANU) gemeinsam mit elf Umweltbildungszentren umgesetzt. Es umfasst vielfältige und didaktisch hochwertige Bildungsmaterialien und Lernwerkstätten sowie Lehrkräftefortbildungen und die Betreuung und Beratung von Schulen durch externe Pädagogen der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Gesicht der Welt ändern

In eindrucksvollen Videos zeigten Schülerinnen und Schüler der 17 Schulen bei der Auszeichnungsveranstaltung, was das Schuljahr der Nachhaltigkeit in ihrem Schulalltag bewirkt. Auch die Lehrkräfte sind mit Begeisterung dabei: „Die ganze Welt können wir nicht ändern, aber wenn jeder für sich und in seinem Umfeld achtsam ist, ändern wir in kleinen Schritten das Gesicht der Welt“, betont Antje Rümenapf, Schulleiterin der Grundschule Beerfurth, einer der ausgezeichneten Schulen.

„Themen der Nachhaltigkeit immer wieder aufzugreifen und in den Schulalltag zu integrieren ist mit der Corona-Pandemie zu einer großen Herausforderung geworden. Die 17 ausgezeichneten Schulen haben es im vergangenen Jahr trotz dieser Hindernisse geschafft, Nachhaltigkeit in der gesamten Schule zu verankern. Sie setzen damit ein klares Zeichen für mehr Klima- und Umweltschutz“, ergänzte Staatssekretär Conz. red