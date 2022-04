Auszeichnung für Bürgerengagement

Bensheim. Ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement hat viele Gesichter. Über 30 Millionen Menschen in Deutschland sind ehrenamtlich tätig und engagieren sich in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl der Gesellschaft.

Um diesen freiwilligen Dienst und die damit verbundene Vorbildfunktion zu würdigen, vergibt das Hessische Ministerium für Soziales und Integration in diesem Jahr bereits zum 20. Mal die Landesauszeichnung „Soziales Bürgerengagement“. Selbstverständlich haben auch Bensheimerinnen und Bensheimer wieder Chancen auf die Auszeichnung. Gesucht werden Einzelpersonen oder Gruppen, die eine beispielgebende Leistung erbracht haben.

Besonderer Einsatz

Bereits in den vergangenen Jahren ist eine Vielzahl an Vorschlägen für die Auszeichnung eingegangen: „Das zeigt, wie viele Menschen in Hessen unsere Gesellschaft mit besonderem Engagement gestalten“, sagt Kai Klose, hessischer Staatsminister für Soziales und Integration, der weiter ausführt: „In den vergangenen beiden Jahren haben die notwendigen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie unser aller Leben geprägt. In vielen Bereichen war ein ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement leider nicht oder nur eingeschränkt möglich. Doch dort, wo eine ehrenamtliche Tätigkeit im sozialen Bereich möglich war, haben sich auch weiterhin viele Menschen eingebracht. Für diesen besonderen Einsatz danke ich allen Engagierten ganz herzlich.“

Neue Initiativen

Die Auszeichnung wird insbesondere auch verliehen für Leistungen bei der Entwicklung neuer Initiativen, deren Nachahmung wünschenswert ist und die integrationsfördernd wirken, egal ob im kommunalen, verbandlichen, kirchlichen oder nachbarschaftlichen Bereich.

Gewürdigt werden laut Initiatoren auch Leistungen, die zur Weckung der Engagementbereitschaft von Kindern und Jugendlichen beitragen, bei der Aktivierung der Hilfe zur Selbsthilfe, im Bereich der Familien und Senioren und bei der Entwicklung lokaler Unterstützungsstrukturen.

Vorschläge von Personen und Gruppen, die aufgrund ihres Engagements durch die Landesauszeichnung geehrt werden sollen, können über ein Online-Formular eingereicht werden. Das Formular und weitere Informationen unter: www.soziales.hessen.de, im Menüpunkt „Preise und Ehrungen“ unter „Soziales Bürgerengagement“.

Die Abgabefrist endet am 15. September. Für Rückfragen steht Robin Puppe (Telefon 06251/8699167) vom Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine zur Verfügung, heißt es in der städtischen Pressemitteilung abschließend. ps