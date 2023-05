Austauschjahr in den Vereinigten Staaten

Bensheim. Ein Jahr in den USA leben, studieren und arbeiten – diese Kombination bietet das Parlamentarische Patenschaftsprogramm zwischen den Deutschen Bundestag und dem US-amerikanischen Kongress.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister weist darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler, die zwischen dem 1. August 2007 und dem 31. Juli 2009 geboren sind, und junge Berufstätigen oder Auszubildende im letzten Ausbildungsjahr, die nach dem 31. Juli 2000 geboren sind und zum Zeitpunkt der Ausreise (31. Juli 2024) ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, mit Hilfe eines Stipendiums des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA verbringen können.

Während die Schülerinnen und Schüler in den USA in Gastfamilien wohnen und die High School besuchen, absolvieren die Berufstätigen ein Praktikum in einem amerikanischen Betrieb und besuchen ein College.

Bis 23. September bewerben

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freundeskreis Mohács Bensheimer Freundeskreis besuchte Berlin Mehr erfahren

Für die Bewerbung benötigen die Jugendlichen eine Bewerbungskarte. Diese muss spätestens am 13. September 2023 bei der zuständigen Austauschorganisation eingegangen sein (Datum des Poststempels ist unerheblich). Umfassende Informationen und Bewerbungskarten stellt der Deutsche Bundestag im Internet unter www.bundestag.de/ppp zur Verfügung.

Ein Informationsblatt mit den Bewerbungskarten ist auch über das Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Michael Meister (Hauptstraße 71-73, Bensheim) erhältlich.

Es kann auch telefonisch unter 06251/680274 oder per Mail (michael.meister@wk.bundestag.de) angefordert werden. red