Bensheim. Am 8. März ist Weltfrauentag. Weltweit ein Anlass, um auf die besonderen Situationen von Frauen aufmerksam zu machen und für deren Rechte einzustehen. Die muslimische Frauenorganisation Lajna Imaillah der auch in Bensheim ansässigen Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland beteiligt sich seit vielen Jahren mit Veranstaltungen und Kooperationen an diesem Aktionstag. Dieses Jahr widmen sie sich dem Motto „Women Empowerment – Herausforderungen der heutigen Zeit“.

Zuhören und voneinander lernen

Alle interessierten Damen lädt die Lajna Imaillah ein, um über die Vereinbarkeit von verschiedenen Ansprüchen, Wünschen und Aufgaben zu diskutieren. Hamda Soosn Chaudhry, bundesweite Vorsitzende der Lajna Imaillah, fasst die Motivation für dieses Veranstaltungsthema mit folgenden Worten zusammen: „Die Pandemie hat wieder einmal bewiesen, dass die Frau verantwortungsvoll alle Herausforderungen bewältigt. Die Frau selbst darf aber nicht zu kurz kommen. Deswegen sollten wir uns immer bewusst mit uns befassen. Was sind unsere Stärken? Wie schaffen wir die Herausforderungen? Der Austausch unter Frauen ist insbesondere in dieser Zeit essenziell. Wir müssen einander zuhören, für einander da sein und voneinander lernen.“

Alle interessierten Frauen sind eingeladen zur Veranstaltung für Sonntag, 6. März, um 10.30 Uhr in der Weststadthalle (im Bürgerraum), Berliner Ring 87. Bei der Teilnahme an der Präsenzveranstaltung gilt die 3 G-Regel, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalterinnen. Um Anmeldung für die Gesprächsrunde wird gebeten unter frauenorganisationheppenheim@gmail.com oder Telefon 0179/4403691.

Teilnehmerinnen auf dem Podium

Podiumsteilnehmerinnen am Sonntag, 6. März, im Bürgerraum der Weststadthalle sind unter anderen: die Bensheimer Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung (CDU), die Bergsträßer Landtagsabgeordnete Birgit Heitland (CDU) aus Zwingenberg sowie Gabriele Ziethen, Althistorikerin und Autorin. red