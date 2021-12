Ausstellungsraum der Schreinerei Querholz

Bensheim. „Licht Qunst“ nennt sich die neue Marke der Schreinerei Querholz aus Bensheim. Man nehme Platane, Nußbaum oder Eibe mit außergewöhnlicher Kontur und warmen Farben und kombiniere diese mit modernster LED-Technik.

Inhaber Andreas Brosy kreiert aus diesen Zutaten beeindruckende Lichtskulpturen, jede für sich ein Unikat.

Je nach Größe passend für das Foyer von Firmen oder das heimische Wohnzimmer. Zu sehen sind die Objekte in einem frisch eröffneten Ausstellungsraum in der Schuhgasse 11 in Bensheim. Führungen durch die Ausstellung in der Innenstadt sind möglich nach telefonischer Vereinbarung unter 06251/67647 oder per Mail unter info@querholz.de. zg/Bild: Neu