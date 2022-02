Ausstellung von Doris Bambach

Auerbach. Der Damenbau ist ein beliebter Ort für Kunstinteressierte, aber auch für Künstlerinnen und Künstler. Die Kunstfreunde Bergstraße freuen sich, das Ausstellungsjahr mit den Arbeiten unter dem Thema „Spur“ von Doris Bambach zu eröffnen. Ihr Stil ist unverkennbar und beinhaltet thematisch Leichtigkeit, Humor und intensiven Farbeinsatz. Man findet ebenso grafische Elemente.

Ob Abstraktion oder Gegenständlichkeit, Zeichnung oder Malerei, Struktur oder Fläche – beides ist für die Künstlerin kein Gegensatz und finden sich beinahe in allen ihren Arbeiten. Vor allem die unglaubliche Wandelbarkeit in ihrem Werk, die von steter Neugier und Arbeit zeugt, sind immer wieder überraschend und frisch.

Eröffnung ist am Sonntag

Durch zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland hat sie ihren Ruf als Bildende Künstlerin, Malerin und Grafikerin, überzeugend manifestiert. In dieser Werkschau wird nicht nur die eigene Spur als Werdegang der Künstlerin betrachtet, sondern gleichzeitig ihre Schülerinnen vorgestellt. Gabriele Liebner, Barbara Kellner, Ute Rappel und Helga Rummel sind ebenfalls in der Ausstellung vertreten.

Die Ausstellung kann vom Sonntag (13.) bis 13. März unter den aktuellen Hygieneverordnungen besucht werden. Öffnungszeiten: Samstags von 14 bis 17 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr. red