Ausstellung über Kaufhaus Krämer

Bensheim. Für die Gestaltung einer Ausstellung zum ehemaligen Textilkaufhaus Krämer sucht der Museumsverein Bensheim noch Bilder und Berichte von Zeitzeugen. Interessant sind Fotos und andere Abbildungen aus allen Phasen des Kaufhauses, bis in die jüngere Zeit hinein. Ob Schaufenstergestaltung, Dokumente besonderer Aktionen oder Innenaufnahmen – alles was helfen kann, daran zu erinnern, was „den Krämer“ für die Bensheimer ausgemacht hat, ist willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen Kleiderbügel, Kassenbon oder Werbeartikel, der die Geschichte des Bensheimer Traditionshauses illustriert – heißt es von Seiten des Museumsvereins, der sich über entsprechende Zuschriften per E-Mail unter mvb.vorstand@web.de freut. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2