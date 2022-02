Ausstellung in Bensheim zeigt Werke von Erich Stahl

Bensheim. Die Stadtkultur Bensheim, Team Galerien, zeigt eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Erich Stahl im Gertrud-Eysoldt-Foyer des Bensheimer Parktheaters.

Die offizielle Ausstellungseröffnung ist am Sonntag (6.), aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen kann aber nur eine gewisse Anzahl von Besuchern zur Vernissage empfangen werden. Diese ist bereits ausgebucht. Bürgermeisterin Christine Klein begrüßt die Gäste. Die einführenden Worte spricht Berthold Mäurer.

2018 in Zwingenberg verstorben

Erich Stahl, 1931 in Mettlach/Saar geboren, gestorben 2018 in Zwingenberg, absolvierte eine Kupferstecherlehre und studierte danach an der Schule für Kunst und Handwerk Saarbrücken. 1959 wird Erich Stahl von dem Kunsthistoriker K.F. Ertel entdeckt und gefördert. Es entwickeln sich technische Erfindungen, die den Kupferstich modernisieren.

Stahl überwindet die Starrheit der Linie und verleiht seiner Arbeit Leichtigkeit, Größe und Atmosphäre. Er gewinnt durch seine ganz eigene Technik malerische Poesie. Technische Entwicklungen wie die Mehrfarbigkeit in einem Druckvorgang, die Integration plastischer Elemente, der Etagendruck und Kombinationen mit Materialeinbettungen öffnen dem Kupferstich zusätzliche malerische Dimensionen. Seine Werke sind im In- und Ausland vertreten.

Die Ausstellung ist bis 8. Mai jeweils zu den Veranstaltungen im Parktheater zu sehen. ps