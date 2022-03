Ausstellung im Bensheimer Museum endet

Bensheim. Am Sonntag (20.) endet im Museum die Sonderausstellung „Das Eigene im Fremden“, die den Besuchern in den vergangenen Wochen Einblicke in die private Kunstsammlung Detlev Blenks erlaubte und damit eine ganz persönliche Sichtweise auf das Sammeln zeitgenössischer Kunst eröffnete.

Die Finissage um 14 Uhr bietet allen Liebhabern zeitgenössischer Kunst am Sonntag nochmals die Gelegenheit, mit Detlev Blenk ins Gespräch zu kommen. Zudem wird Kristian Jarmuschek, Vorsitzender des Bundesverbandes deutscher Galerien und Kunsthändler, die Gäste begrüßen. Es gelten die dann aktuell gültigen Coronaregeln. Außerdem sind die allgemeinen Maßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln zu beachten. ps

