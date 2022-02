Außenstelle der Stadtpolizei

Bensheim. Die Bensheimer Stadtpolizei hat ihre neue Außenstelle am Bahnhof bezogen. Damit ist ein weiterer Baustein im Rahmen des Sicherheitskonzepts für die Innenstadt hinzugekommen.

Die Bahnhofswache ist ab sofort in Betrieb. Von dort aus startet die Stadtpolizei während der verschiedenen Schichten ihre Streifen um das Bahnhofsgelände und in der Bensheimer Innenstadt. Zudem ist das Büro immer dienstags und donnerstags von 15.30 bis 17 Uhr besetzt. „Mit dieser Anlaufstelle ist unsere Stadtpolizei als Ansprechpartner näher an den Bürgerinnen und Bürgern und sorgt für eine verstärkte Präsenz am Bahnhof und in der Innenstadt“, sagt Ordnungsdezernent Adil Oyan.

Benjamin Schmidt vom Bahnhofsmanagement der Deutschen Bahn (DB) betont: „Wir freuen uns, dass die Stadtpolizei hier an unserem Bahnhof ihr neues Domizil bezogen hat.“

Der neue Standort bedeutet eine Stärkung der bestehenden Ordnungspartnerschaft zwischen der Stadt Bensheim, der Landes- und Bundespolizei sowie der DB. Die Maßnahme soll bei Bürgern der Stadt sowie Reisenden das Gefühl der Sicherheit beim Aufenthalt am Bensheimer Bahnhof stärken.

Dazu gehören tägliche Streifen der Landes- und Bundespolizei, der Stadtpolizei, des Freiwilligen Polizeidienstes sowie der DB Sicherheit. Zudem hat die Stadt schon vor längerem die Beleuchtung rund um den Bahnhof optimiert, die Kameraüberwachung ausgeweitet und auch die Situation am westlichen Eingangsbereich der südlichen Unterführung verbessert.

Federführend für die bauliche Umsetzung war das städtische Team Gebäudemanagement. Dem Team und insbesondere Mitarbeiter Frank Regner dankte Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung für die Umsetzung des Projekts. ps

