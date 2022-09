Bensheim. An fünf in der Hunsrückstraße und in der Bleichstraße geparkten Fahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag die Außenspiegel beschädigt. Die offenbar abgetretenen Spiegel wurden gegen 9 Uhr bemerkt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/84680 entgegen. pol