Außengelände wird eingeweiht

Hochstädten. Für eine Überraschung sorgte in Hochstädten am Wochenende die Landung eines Helikopters von Heli Transair in Egelsbach neben der Feuerwehr. Diese sorgte für die nötigen Sicherheitsmaßnahmen. Viele Schaulustige, darunter etliche Kinder, hatten sich am Landeplatz eingefunden und nutzten die Gelegenheit, den Helikopter aus der Nähe zu betrachten.

AdUnit urban-intext1

Hintergrund der Aktion war die Produktion aktueller Luftaufnahmen von Hochstädten. Neben dem Fotografen-Team war auch der ehemalige Ortsvorsteher Bernd Rettig mit an Bord, der als ehrenamtlicher Bauleiter des Hochstädter Hauses die unter seiner Regie nun fertig gestellte Außenanlage aus der Luft in Augenschein nahm. Die offizielle Einweihung der Außenanlagen am Hochstädter Haus ist für Sonntag, 11. Juli, ab 11 Uhr, geplant. „Wir freuen uns unter anderem auf die Segnung durch die evangelische Kirchengemeinde Auerbach und ab 11.30 Uhr auf die musikalische Umrahmung durch das Orchester des TSV Mannheim. Dies gibt uns Gelegenheit, dem gesamten Ehrenamtsteam, den Pflaster-, Gärtner- oder Sonntagsbäckerteam unseren Dank auszusprechen,“ kündigt die Vorsitzende des Fördervereins Heimatpflege, Susanne Sartorius, an.

Das Orchester des TSV-Mannheim unter Leitung von Ionel Ungureanu besteht aus etwa 30 Musikerinnen und Musiker und hat sowohl klassische Unterhaltungsmusik, Walzer und Tango, Operetten- und Musicalmelodien, ebenso Märsche, Polkas und Stücke von Strauß, Lincke, Lehar und Offenbach im Repertoire. Für die Gäste haben die Veranstalter Kaffee, Kuchen und Gegrilltes vorbereitet. Die Veranstaltung, die nach den aktuellen Corona-Regeln ausgerichtet wird, soll gegen 18 Uhr beendet sein. Eintritt ist frei. Bei Regen fällt die Einweihung aus. gs