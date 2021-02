Bensheim. Der Haupt- und Finanzausschuss trifft sich am Montag (15.) um 18.30 Uhr wieder zu einer digitalen Beratung. Auf der Tagesordnung steht die Beratung über eine Vorlage und Anträge, die in der kommenden Stadtverordnetenversammlung am 18. Februar beschlossen werden sollen.

Interessierte Bürger können dem digitalen Austausch des HFA beiwohnen. Detaillierte Informationen sowie die Zugangsdaten für das digitalen Treffen erhalten Interessierte per E-Mail unter gremien@bensheim.de.

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte bereits am vergangenen Montag eine getagt. Weil aber eine weitere Vorlage zur Diskussion steht, kommt man nun an diesem Montag erneut zu einer Aussprache zusammen. ps/red