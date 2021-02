Bensheim. Die Vorsitzenden der städtischen Ausschüsse haben sich nach Beratung mit dem Ältestenrat der Stadt Bensheim aufgrund der aktuellen Infektionslage kurzfristig entschieden, auf die Präsenz-Sitzungen der Fachausschüsse zu verzichten.

Stattdessen treffen sich die Mitglieder der Ausschüsse zu einem digitalen Austausch, dem interessierte Bürger beiwohnen können. Das digitale Treffen für den Bauausschuss fand bereits am Donnerstagabend statt, der Haupt- und Finanzausschuss trifft sich am Montag (8.) um 18.30 Uhr virtuell. Detaillierte Informationen sowie die Zugangsdaten für die digitalen Treffen der Ausschüsse erhalten Interessierte per E-Mail unter gremien@bensheim.de.

Die Stadtverordnetenversammlung am 18. Februar soll wie geplant als Präsenzveranstaltung unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln stattfinden. ps