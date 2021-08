Ausrichter verzichtet auf Standgebühr

Bensheim. Die Woche des Weins – oder die Bensheimer Weinwoche – wird für den ausrichtenden Verkehrsverein kein finanzieller Gewinn – im Gegenteil: „Wir kalkulieren bewusst ein Defizit ein“, betont der geschäftsführende Vorsitzende Thomas Herborn.

Zwar geht ein Teil der drei Euro für eine Tischreservierung als Unterstützung an den Verein. Das ändert aber nichts daran, dass man nun zum zweiten Mal in Folge auf Standgebühren und Pacht für die Buden verzichten muss, eigentlich die größte Einnahmequelle während des klassischen Winzerfests. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, von den ohnehin gebeutelten Schaustellern und Winzern kein Geld zu verlangen“, erklärt Herborn im Gespräch mit dieser Zeitung.

Zweite Toilettenanlage

Zu den fehlenden Einnahmen gesellen sich Ausgaben für einen zusätzlichen Sicherheitsdienst, der in der Fußgängerzone unterwegs sein wird. Zudem wird die bestehende provisorische Toilettenanlage am oberen Marktplatz um eine zweite ergänzt, um ein ausreichendes Angebot vorhalten zu können. Hinzu kommt ein kleines Unterhaltungsangebot – auf einem Traktoranhänger. Die Musiker werden darauf durch die Innenstadt gefahren.

Geplant ist darüber hinaus – Stand jetzt – eine Schnelltest-Station vor dem Eingang zum Weingarten. „Wir befinden uns mit einem Anbieter in Gesprächen“, so Herborn. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht den negativen Nachweis, um das Gelände betreten zu können. Wer die Impfung hinter sich hat oder die Krankheit durchgemacht hat, muss dies – wie andernorts auch bei der 3 G-Regel – ebenfalls am Einlass nachweisen können.

Bis zum Auftakt am 4. September sind es zwar noch ein paar Tage. Bereits in der nächsten Woche soll aber mit dem Aufbau des erweiterten Weingartens auf dem Marktplatz begonnen werden. dr