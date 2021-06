Auslaufende Flüssigkeit sorgt für Aufregung in Auerbach

Auerbach. Aufregung am Montagabend in der oberen Bachgasse in Auerbach: Um kurz nach 21 Uhr rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Aufmerksame Anwohner in der Bachgasse hatten auf dem Parkplatz Fürstenlager an einem dort abgestellten Klein-Transporter eine auslaufende Flüssigkeit sowie einen beißenden Geruch aus dem Laderaum bemerkt und wählten daraufhin den Notruf.

Von der Leitstelle Bergstraße wurden die Feuerwehren aus Hochstädten und Auerbach, der Gefahrgutzug der Stadt Bensheim sowie die Messeinheit aus Bürstadt alarmiert. Die Einsatzkräfte aus Auerbach, die als Erstes vor Ort waren, sperrten den Bereich weiträumig ab. Wie die Auerbacher Wehr auf ihrer Facebook-Seite informiert, erkundete im Anschluss ein Trupp unter Atemschutz die Ladefläche des Transporters und konnte den Austritt der bis dahin noch unbekannten Flüssigkeit aus einem Kanister stoppen.

Kräfte der Messeinheit aus Bürstadt nahmen die auslaufende Flüssigkeit dann genauer unter die Lupe - und konnten bald Entwarnung geben: Die Flüssigkeit wurde als nicht gefährlich eingestuft, so dass keine Gefahr für Mensch und Umwelt bestand. Nach einer guten Stunde konnte der Einsatz wieder beendet werden, die Sperrungen wurden wieder aufgehoben. red