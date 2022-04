Ausflugsfahrt nach Wiesbaden

Zell. Die Kulturabteilung der SKG Bensheim-Zell plant am Samstag, 21. Mai, einen Ausflug mit dem Bus nach Wiesbaden. Derzeit ist folgender Ablauf vorgesehen: Abfahrt: 8.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Zell, geführte Stadtrundfahrt im Bus evtl. Besichtigung der russisch-orthodoxen Kirche, Besuch des Neroberges (Auf und Abfahrt mit der Nerobergbahn), Freizeit in der Innenstadt, Besuch der Sektkellerei Kupferberg in Mainz, Abendessen in einem Restaurant in Mörfelden-Walldorf (auf eigene Rechnung), Eintreffen in Zell gegen 20.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kosten belaufen sich auf 42 Euro pro Person. Darin enthalten sind die oben genannten Angebote, außer dem Abendessen. Anmeldung und Info bei: Brigitte und Rolf Schneider, Tel. 06251/ 61378, oder Ellen und Alexander Reusch, Tel. 06251/4441.

Anmeldeschluss ist der 3. Mai. Besonderer Hinweis: Es gelten die zum Zeitpunkt der Fahrt vorgegebenen Corona-Regeln. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2