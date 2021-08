Ausflug nach Eppingen

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim fährt am Sonntag, 26. September, mit dem Bus nach Eppingen. Vor Ort gibt es verschiedene Möglichkeiten den Tag zu gestalten.

Mit einem ortsansässigen Wanderführer geht es für die erste Gruppe auf eine 15 Kilometer lange Wanderung von Eppingen zur Burg Ravensburg in Sulzfeld, weiter auf dem Höhenweg zum Ottilienberg. Auf dem Ottilienberg ist eine Mittagsrast mit Verköstigung vorgesehen. Die Kapelle kann besichtigt werden, und mit dem Aufstieg auf den Turm hat man einen hervorragenden Panoramablick über den Kraichgau.

Der Weg führt danach abwärts zum Jägersee, der zum Naturpark Stromberg-Heuchelberg gehört. Mit seiner faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt ist der Jägersee ein Naherholungsgebiet der besonderen Art. Nach eineinhalb Kilometern ist der Landgasthof „Moonlight Ranch“ erreicht. Dort klingt der Tag mit einem gemütlichen Beisammensein aus.

Die zweite Gruppe wird vom Bus zu einer Kurz-Tour auf die Burg Ravensburg gefahren. Dort treffen sich alle Wanderer und laufen auf ebenem Weg zum Ottilienberg – und wer möchte mit zum Jägersee und zur Moonlight Ranch.

Für eine dritte Gruppe gibt es die Möglichkeit, an einer Stadtführung teilzunehmen, im Café Müller am Marktplatz einzukehren und anschließend die gesamte Strecke mit dem Bus zurückzulegen. Über die Burg Ravensburg in Sulzfeld fährt der Bus zum Ottilienberg und anschließend zur Moonlight Ranch. Alle Klubmitglieder, Angehörige und Freunde sind zur Teilnahme eingeladen. Gäste sind willkommen. Über zahlreiche Beteiligung freuen sich die Wanderführerinnen Doris Wolf und Brigitte Bach.

Erforderlich ist ein Impf-, Genesenennachweis oder ein aktueller Coronatest. Treffpunkt am Busbahnhof in Bensheim ist um 7.45 Uhr, Abfahrt ist um 8 Uhr. Die Anmeldungen können bis zum 16. September in der Tourist-Information Bensheim (Hauptstraße 53) sowie bei den Wanderführerinnen Doris Wolf, Telefonnummer 06257/903860, und Brigitte Bach, Telefonnummer 06251/74894, vorgenommen werden.

Bei ihnen gibt es auch Informationen zu den Fahrtkosten und dem weiteren Anmeldeprozedere. red