Ausflug für ukrainische Familien

Bensheim. „Es war einfach schön, zu sehen, wie die Kinder unbeschwert die Kugeln auf die Bahn rollten, auf einen Strike hofften und sich gegenseitig anfeuerten“, fasst Nadine Asmus vom Familienzentrum Bensheim den Ausflug mit rund 30 Menschen aus der Ukraine zum Bowling-Center Bensheim zusammen.

Auf insgesamt fünf Bahnen zeigten ganz besonders die Kinder viel Ehrgeiz, den perfekten Wurf hinzulegen, was auch das ein oder andere Mal klappte. Der Ausflug konnte durch eine Geldspende von einer Privatperson aus der Region ermöglicht werden, wofür alle Beteiligten sehr dankbar sind.

Gerade jetzt, wo die Familien täglich um das Überleben ihrer Angehörigen in der Ukraine bangen, kommt ein solcher Ausflug zur richtigen Zeit – er bringt etwas Normalität und Leichtigkeit in den sonst so beschwerten Alltag der Familien.

„Besonders beeindruckt hat mich, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer selbstsicher ihre Getränke in deutscher Sprache bestellten“, berichtet Ciara Lichtenfels, die ebenfalls den Ausflug begleitete. In der Tat ist bei den ukrainischen Menschen ein hohes Maß an Eifer erkennbar, was das Erlernen der deutschen Sprache angeht – so wurde zum Beispiel das Angebot eines Sprachcafés für geflüchtete Personen aus der Ukraine sehr gut angenommen.

Deutsch lernen im Sprachcafé

In diesem Sprachcafé werden mit wöchentlich wechselnden Themen Alltagsgespräche auf Deutsch geführt, die den ukrainischen Menschen Sicherheit in Alltagssituationen geben sollen. Und in eben solchen Situationen – wie dem Bestellen von Getränken – scheint ein Angebot wie das Sprachcafé erste Früchte zu tragen.

Das Familienzentrum Bensheim plant schon die nächsten Ausflüge, um den ukrainischen Familien in der kalten Jahreszeit eine Abwechslung zu bieten. „Es geht darum, diesen Menschen eine Hand zu reichen, und wenigstens für ein paar Stunden die Schwere von ihren Schultern zu nehmen“, erklärt Sozialpädagoge Micha Neubauer vom Familienzentrum, der die Aktionen im Hintergrund bündelt und organisiert.

So ist für die kommenden Wochen und Monate ein Ausflug ins Technoseum nach Mannheim, ein Besuch im Carl-Benz Museum und eine kleine Weihnachtsfeier für die ukrainischen Familien geplant. Angebote, die die ukrainischen Kinder und Eltern wie bisher auch von ganzen Herzen dankend annehmen werden. red