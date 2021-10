Ausflug des OWK Bensheim: Von der Burg zum Mühlengehöft

Bensheim. Kürzlich fuhr der OWK Bensheim in die badische Fachwerkstatt Eppingen im idyllischen Kraichgau. In mehreren Etappen war für jeden das Passende dabei, je nach Lust und Kondition. Vor Ort begrüßte die Bensheimer die wehende Eppinger Fahne des ortsansässigen Wanderführers Wolfgang Dittes, der die Gruppe mit seiner Familie erwartete. Nach einer Begrüßung und kurzen Einführung zur Großen Kreisstadt Eppingen machte man sich auf die Tour in Richtung Burg Ravensburg in Sulzfeld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ravensburg ist der einstige Stammsitz der Freiherren Göler und zählt zu den bedeutendsten Burgen im Kraichgau. Alternativ hierzu bestand die Möglichkeit, die historische Altstadt von Eppingen zu besichtigen. Zwischen den Fachwerk-Gassen finden sich historische Schätze aus Arbeit, Kunst und Kultur. Besonders zur Gartenschau 2022 ist die Stadt einen Besuch wert.

Nach der Stadtbesichtigung ging es mit dem Bus weiter zur Burg Ravensburg, wo man sich mit der restlichen Gruppe – bei einem herrlichen Rundumblick – zu einer kleinen Rast traf. Mit dem Bus ging es weiter zur „Raußmühle“, einem Mühlengehöft am Rande Eppingens, das als Alltagsmuseum von der bäuerlichen Kultur zeugt. Ein gelebtes Gesamtkunstwerk, das unter Staunen zu besichtigen war.

Für die Wanderer ging es mit dem lebendigen Wegweiser Wolfgang zu Fuß weiter. Er führte zwei Stunden bei herrlichem Sonnenschein durch Weinberge und Wälder, von der Ravensburg zum Ottilienberg, mit seiner historischen Wallfahrtskapelle.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wanderfreunde der DAV-Ortsgruppe Eppingen öffneten extra für die Besucher die Vereinshütte des OWK und bewirteten die Gäste. Die letzte Wanderetappe führte vorbei an den „Eppinger Linien“ mit ihren Wachtürmen zum Naherholungsgebiet Jägersee mit seiner faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt, dort tummeln sich Eisvogel, Fischreiher und viele heimische Fischarten, ein ruhiger Ort zum Wohlfühlen.

Dann war es nur noch ein kurzer Weg durch die Felder zur „Moonlight Ranch“, die gemütlich am Rande von Eppingen liegt. Das im Western-Stil eingerichtete Lokal war ideal für eine Einkehr. red