Bensheim/Lorsch. Der erste Ausflug der Bürgerhilfe Bensheim im Jahr 2022 ging nach Lorsch. Dort wurde unter fachkundiger Leitung von Carolin Schreiber den Teilnehmenden ein kleiner Einblick in die Lebenswelt des Frühmittelalters im Freilichtlabor Lauresham ermöglicht. Das Bild zeigt einen Teil der Teilnehmenden am Ausflug der Bürgerhilfe zum karolingischen Herrenhof in Lorsch. red/Bild: Bürgerhilfe

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1