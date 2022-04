Ausblick bis zum Otzberg

Bensheim. Ausgangspunkt für die jüngste Tour der Outdoor-Gruppe „Wandern für Aktive“ der SSG war der Wanderparkplatz bei Weschnitz. Nach der Begrüßung des Wanderführers begann die Tour rund um das Oster- und Rohrbachtal. Los ging es erstmal aufwärts am kleinen, schön gelegenen Waldfriedhof mit den Holzkreuzen vorbei, um auf die andere Seite der B460 zu gelangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiter ging es den Flurweg hinauf zum Stotz, wo man schon auf halber Höhe wundervolle Blicke ins Ostertal bis hin zum Otzberg, einem 368 Meter hohen Basaltkegel, hat. Auch die Kreisgrenze zwischen dem Kreis Bergstraße und dem Odenwaldkreis, die im Lorscher Codex 795 schon beschrieben wurde und noch Gültigkeit hat, verläuft auf diesem Weg.

Ein Grenzstein zeigt dort oben, zum Weg gerichtete Seite das Pfälzer Rautenwappen sowie den Schriftzug Abgelöst mit der Jahreszahl 1650 und dem Mainzer Rad. Auf der Rückseite befindet sich das Erbacher Sternenwappen. Weiter ging es zum schön hergerichteten Platz der Irrbach-Quelle, wo jedes Jahr ein Brunnenfest gefeiert wird. Unter-Ostern wurde gequert und es ging aufwärts, mit sehr schönen Blicken auf das Schloss Reichenberg, in den Wald.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei frühlingshaftem Wetter und tollem Blick ins Rohrbachtal machte man einen kurzen Abstecher zum Rastplatz „In den Eichen“, um die verdiente Mittagspause zu machen. Nun ging es weiter am Waldrand und am Gasthaus Lärmfeuer vorbei die K 51 wurde überquert, am Forsthaus „Roter Kandel“ vorbei und abwärts nach Ober-Ostern.

Die Kaffeepause war leider vergönnt, da das Gasthaus an jenem Sonntag geschlossen war. Somit machten sich alle gleich aufwärts, mit wiederum schönen Ausblicken, nach Weschnitz, wo man von dort, über den Nibelungensteig zum Ausgangspunkt nach 19,7 Kilometern und 516 Höhenmetern ankam.

Die April-Tour der Outdoor Abteilung am Sonntag, 24. April, steht wieder unter dem Motto „Gemeinsame Zielwanderung“ mit der Gruppe „Draußen mit Kindern“. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3