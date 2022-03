Aus dem Bensheimer Finanzausschuss

Gebühren werden erhöht

Bensheim. Der Haupt- und Finanzausschuss hat wie der Sozialausschuss zuvor einer Erhöhung der Gebühren für die städtische Musikschule zugestimmt (wir haben berichtet). In beiden Gremien war das Votum einstimmig. Spricht sich auch die Stadtverordnetenversammlung am 31. März dafür aus, muss ab dem Sommersemester (1. April) mehr für den Unterricht gezahlt werden. Der zuständige Eigenbetrieb Stadtkultur plant durch die Anhebung mit Mehreinnahmen von 10 000 Euro im Jahr. Die Erhöhung in den einzelnen Modulen beläuft sich monatlich im Durchschnitt auf einen Euro bis zwei Euro. dr

Kein Votum zu Kita-Umbau

Bensheim. Der ehemalige Hort in der Jacob-Löhr-Straße soll für 3,2 Millionen Euro umgebaut und saniert werden, um dort zukunftssicher eine Kita mit zwei Gruppen (darunter eine Krippe) unterbringen zu können. Im Sozialausschuss gab es bereits Kritik und Bedenken wegen der hohen Investitionssumme (wir haben berichtet). Der Beschluss wurde deshalb vertagt, der Eigenbetrieb Kinderbetreuung soll weitere Details zur Bauausführung präsentieren. Der Haupt- und Finanzausschuss folgte den Kollegen, jedoch nicht einstimmig. „Wir haben im Gegensatz zu unseren Fraktionsvertretern im Sozialausschuss eine andere Auffassung“, erklärte Moritz Müller. Folglich stimmten die Grünen und Rolf Tiemann (FWG) gegen die Vertagung. dr

Bensheim wächst

Bensheim. Der Verlauf der Gemarkungsgrenze zwischen Bensheim und Lorsch soll geändert werden. Die größte Stadt im Kreis würde damit flächenmäßig wachsen, tiefgreifende Auswirkungen hat das Ganze aber nicht. Konkret erhält Bensheim vom Kreis ein Grundstück mit 551 Quadratmetern Fläche, von Lorsch darüber hinaus eine Grabenparzelle mit 78 Quadratmetern. Hintergrund ist, dass nach dem Tausch die verlängerte Robert-Bosch-Straße (K 31) komplett auf Bensheimer Gemarkung liegt. Weil die Stadt ohnehin für die Straße zuständig ist, macht die Neuordnung aus Sicht der Verwaltung Sinn. Der Haushalt wird nicht belastet. Im Haupt- und Finanzausschuss gab es keine Diskussionen, sondern einmütige Zustimmung. Die Stadt Lorsch hatte gegen die Abstufung der K 31 geklagt, weil dadurch die Zuständigkeit von Hessen Mobil auf die Gemeinden übertragen wurde. Das Verfahren endete mit einem für die Klosterstadt nach eigenen Angaben zufriedenstellenden Vergleich. Durch die Wechselspiele, auch Einhausen und die B 460 sind involviert, verliert Lorsch 1600 Quadratmeter Gemarkungsfläche. dr

