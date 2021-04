Aus dem Alltag im Verteidigungsministerium

Bensheim. Einer der wichtigsten Einsätze der Bundeswehr ist nicht im Ausland, sondern hier: zwischen Flensburg und Oberstdorf, zwischen Aachen und Görlitz. Die monatlich tagende „Grüne Runde“ lädt am 3. Mai zu einer Online-Diskussion über eine zeitgemäße Bundeswehr ein.

Sina Glock, langjährige Mitarbeiterin der Bundeswehr in verschiedenen Funktionen, ist zurzeit im Bundesministerium der Verteidigung als Juristin tätig. Sie stellt ihren Arbeitgeber und ihre Erfahrungen vor und freut sich auf einen lebhaften Meinungsaustausch.

Bei dieser Gelegenheit kann die Bevölkerung mit Sina Glock auch eine gerade gewählte Bensheimer Stadtverordnete kennenlernen. Die Videokonferenz findet am Montag, 3. Mai, um 19 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Wer sich einwählt, der ist dabei. In der Ankündigung der Veranstaltung heißt es: „Deutschland entfernt sich von der Truppe. Soldatinnen und Soldaten leiden unter ihrem geringen Ansehen, die internationale Rolle der Armee ist ungewiss, Skandale führen zu Imageproblemen. Früher mussten junge Männer zur Musterung, heute verlassen Generationen die Schulen, die – wenn sie nicht unbedingt wollen – nie mit der Bundeswehr in Berührung kommen. Die Verbindung zwischen Gesellschaft und Armee scheint getrennt; das Motiv vom Staatsbürger in Uniform verblasst. Droht die Bundeswehr zur Parallelgesellschaft zu werden? Ein Dienst an der Waffe geht nur mit Waffe – in einem Deutschland, das die Gräueltaten des Nazi-Regimes und die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges aufarbeitet, sei das schwer zu fassen. Früher war der Soldat der Beschützer des Staates, heute können sich die meisten Bürger nur noch an Friedenszeiten erinnern. Ohne Bedrohung von außen ist eine Armee für viele überflüssig geworden.“

Im Programmentwurf der Günen zur Bundestagswahl heißt es unter anderem: „Der Auftrag und die Aufgaben der Bundeswehr müssen sich an den realen und strategisch bedeutsamen Herausforderungen für Sicherheit und Friedenssicherung orientieren. Wir wollen die Bundeswehr entsprechend ihrem Auftrag und ihren Aufgaben personell und materiell sicher ausstatten“. Welche Aufgaben hat die Bundeswehr jedoch in Deutschland und welche Verpflichtungen soll, kann und muss sie im globalen Umfeld einnehmen?

Die Videokonferenz am Montag, 3. Mai, 19 Uhr, findet als Zoom-Meeting statt. Link: https://us02web. zoom.us/j/89751253872?pwd= SG9tWWZ0OXhwZktPL2pqb2d1dHhsZz09; Meeting-ID: 897 5125 3872; Kenncode: 655983. red