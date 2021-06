Aufwühlendes Drama

Bensheim. Mit zwei weiteren Stücken wird die Woche junger Schauspieler am Donnerstag (17.) und Freitag (18.) fortgesetzt. Am Donnerstag steht das Stück „Wer hat meinen Vater umgebracht“ nach dem Roman von Édouard Louis auf dem Programm (Theater Münster).

Zum Inhalt: Édouard Louis erzählt vom Heranwachsen in der französischen Provinz, gefangen in brutalen Verhältnissen, seiner Homosexualität und dem Wunsch, das enge Milieu zu verlassen – was schließlich zum Bruch mit der Familie führt. Nun versucht er, das Verhältnis zum Vater aufzuarbeiten. Dessen Gesundheitszustand ist erschreckend desolat ebenso wie das politische System Frankreichs, was er zum Anlass nimmt, zu schlussfolgern, dass die regierenden Eliten der letzten Jahrzehnte seinem Vater mit ihrer neoliberalen Politik und dem damit einhergehenden Sozialabbau das Rückgrat gebrochen hätten.

Louis’ Abrechnung mit den Präsidenten und die gleichzeitige Aussöhnung mit seiner Familie ist eine provozierende Attacke gegen das politische System und ein aufwühlendes Vater-Sohn Drama. Dauer: circa 75 Minuten.

Am Freitag zeigt das Staatstheater Mainz „Werther“ nach Johann Wolfgang von Goethes Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“.

Zum Inhalt: Werther verliebt sich in Lotte. Doch Lotte ist mit Albert verlobt, der angenehm, aber langweilig ist. Werther will sich nicht in die Beziehung einmischen, zumal er glaubt, Lotte ohnehin mit seinen heftigen Gefühlen überfordert zu haben. Er zieht sich zurück, kehrt aber wieder zurück und hofft auf einen Neuanfang mit Lotte – doch sie ist inzwischen mit Albert verheiratet. Leidenschaftlich verliebt, drängt sich Werther erneut in Lottes Leben. Er kann die Ehe nicht akzeptieren, an der Lotte festhält – eine ebenso spannungsgeladene wie ausweglose Situation. Dauer: circa 120 Minuten.

Im Anschluss ist gegen 21.40 Uhr das Abschlussgespräch der Jury geplant. Der Günther-Rühle-Preis wird in diesem Jahr auf 5000 Euro aufgestockt und solidarisch unter allen beteiligten Schauspielerinnen und Schauspielern aufgeteilt.

Der Live-Stream ist jeweils ab 19 Uhr unter www.wojuschau/de oder www.darstellendekuenste.de./wjs zu sehen. Die Stücke werden jeweils ab Beginn 24 Stunden zur Verfügung stehen. Nach den Veranstaltungen gibt es das Nachgespräch mit den Beteiligten. red

