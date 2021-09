Auftakt der Bensheimer Jazzkeller-Reihe

Bensheim. Das PiPaPo-Theater beginnt die Saison 2021/22 mit einem Abend in der vom Förderkreis Kleinkunst und Kultur initiierten Veranstaltungsreihe Jazz-Keller.

Am Sonntag (26.) um 19 Uhr tritt das Quartett Matthias Seuffert (reeds), Thilo Wagner (Piano), Lindy Huppertsberg (Bass/Gesang) und Gregor Beck (Schlagzeug) im PiPaPo-Keller auf mit „Born to Swing“. Das Quartett hat sich auch im PiPaPo-Theater bei früheren Auftritten bereits einen Namen gemacht; es bewegt sich meisterhaft und mitreißend an der Schnittstelle zwischen Swing und Bebop und gehört zu den führenden Protagonisten dieses Stils in Deutschland.

Das Theater öffnet um 18 Uhr, der Zutritt erfolgt nur nach der 2G-Regel. Vorverkauf und Reservierung bei Tourist-Information Bensheim, Hauptstraße 53, Telefon 06251/8696104. red