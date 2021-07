Aufgaben im Vorstand verteilt

Bensheim. Jürgen Kaltwasser, der bei der Mitgliederversammlung der SPD zum Vorsitzenden gewählt wurde, lädt für Montag (19.) um 19 Uhr zur ersten Vorstandssitzung ins Hotel Felix ein. Nach der Konstituierung werden die Aufgaben innerhalb des Vorstands neu verteilt.

Man will sich auch weiterhin einmal im Monat zu Sitzungen treffen, wie die SPD mitteilt. Die Termine dafür will man an diesem Abend festlegen. Da diesem Vorstand jetzt einige neue Mitglieder angehören, soll auch überlegt werden, ob eine Klausurtagung geplant werden sollte.

Aber auch die anstehende Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Was noch alles vorbereitet werden muss, wird ebenso ein Thema dieser Sitzung sein. Ob für die Organisation wieder ein Wahlkampfteam eingesetzt werden soll, muss geklärt werden. Berichte aus der Fraktion und ein Austausch über weitere aktuelle Themen sollen die Vorstandssitzung beschließen.

Bei dieser Zusammenkunft werden alle derzeit geltenden Hygieneregeln eingehalten, wie Kaltwasser mitteilt. red

