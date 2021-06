Aufführung wird nach Weinheim verlegt

Bensheim/Weinheim. Die Fans der „Schöne Mannheims“ wird es am meisten freuen. Am 3. Juli findet der Auftritt der Musik-Kabarettistinnen nun endlich statt. Um 20 Uhr in der Alten Druckerei in Weinheim.

AdUnit urban-intext1

Ursprünglich war das Konzert allerdings am 8. November im Parktheater Bensheim geplant, dann hat sich die Veranstaltungsagentur von Franz Kain, dazu entschlossen, es auf 27. Februar in die Alte Druckerei zu verlegen, weil dort bereits erfolgreich mit dem vom Ordnungsamt abgesegneten Hygienekonzept gearbeitet wurde.

Die „Schöne Mannheims“ treten am 3. Juli in Weinheim auf. © Veranstalter

Nun also können die Besitzer der nach wie vor gültigen Eintrittskarten am Samstag, 3. Juli, nach Weinheim kommen. Dort werden sie eine Reihenbestuhlung samt Platznummerierung wie in Bensheim vorfinden – alles mit Abstand und nach Corona-Regeln.

Einlassteam personell aufgestockt

Ob am Platz eine Maske getragen werden muss, steht noch nicht endgültig fest, da sich die Maßnahmen derzeit weiter täglich verändern.

AdUnit urban-intext2

Jeder, der den Abend erleben möchte, müsse einen Nachweis vorlegen, dass er getestet, genesen oder voll geimpft ist, schreiben die Veranstalter. Das Einlassteam werde personell aufgestockt, damit auch gleich zu Beginn alles reibungslos läuft, schreibt der Veranstalter.

Maximal 130 Zuschauer

„Wir können für diesen Abend keinen der gerade für abgesagte Veranstaltungen der Alten Druckerei ausgegebenen Gutscheine einlösen, da es sich um eine von Bensheim nach Weinheim verlegte Veranstaltung von Voice Art handelt“, so Franz Kain.

AdUnit urban-intext3

Sollte der Abend ausverkauft sein, werden von der früheren Kapazität von 300 bei Reihenbestuhlung durch die Abstandsregeln maximal 130 Zuschauer in der Alten Druckerei sitzen. red

AdUnit urban-intext4