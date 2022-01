Gut gemachte Musik mit ein paar bekannten Namen lockt selbst in der tiefsten Pandemie die Fans an. Wenn dann noch drei „Frontm3n“ im fortgeschrittenen Alter mit sichtlichem Spaß auf der Bühne stehen, dann passt alles. Die Besucher im „Rex“, in der großen Mehrheit ebenfalls mindestens Ü 50, stehen dem Trio in Sachen Begeisterung (aber meist eher dosiert mit angezogener Handbremse) nicht

...