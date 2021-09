Auf Kommunion vorbereiten

Bensheim. Nach den Herbstferien beginnt im Pfarreienverbund Bensheim in den Gemeinden Sankt Georg, Sankt Laurentius und Heilig Kreuz ein Vorbereitungskurs auf das Sakrament der Eucharistie und das Sakrament der Versöhnung (Beichte). Hierzu sind alle Kinder, die dann die dritte Klasse besuchen, und ältere Kinder, die noch nicht zur Erstkommunion gegangen sind, eingeladen.

In der Zeit der Kommunionvorbereitung treffen sich die Kinder in kleinen Gruppen, bei Gottesdiensten und gemeinsamen Veranstaltungen und haben so die Möglichkeit, den Glauben an Jesus Christus, den sie in der Familie schon erfahren haben, tiefer kennenzulernen. Alle interessierten Eltern sind eingeladen zu einem ersten Informations-Elternabend:

für Sankt Georg am Dienstag, 28. September um 20 Uhr in der Kirche Sankt Georg, Marktplatz 10

für die Pfarrgruppe Sankt Laurentius/Heilig Kreuz am Mittwoch, 29. September um 20 Uhr in der Kirche Sankt Laurentius, Hagenstr. 24.

Beim Elternabend werden die Planung und Durchführung des Kommunionkurses vorgestellt. Weitere Infos: Gemeindereferentin Sabine Eberle (Mail: sabine.eberle@katholische-kirche-bensheim.de). red