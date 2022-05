Auf historischen Pfaden in Bonn

Bensheim. „Heimat. Eine Suche“. So heißt die aktuelle Wechselausstellung der Stiftung Haus Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Dort ist derzeit die Patenschaftsurkunde Bensheims mit der Stadt Arnau an der Elbe von 1956 ausgestellt, die das Stadtarchiv Bensheim dem Museum als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat.

Deutsche Zeitgeschichte

Die Stadtteil-Dokumentationen Bensheims haben sich kürzlich auf den Weg in die ehemalige Bundeshauptstadt gemacht, um im Haus der Geschichte das Museumsobjekt zu besichtigen. Der historischen Spurensuche angeschlossen haben sich auch der Museumsverein Bensheim und der Freundeskreis Hostinné.

Neben dem Besuch der Wechselausstellung stand auch die Dauerausstellung auf dem Programm, die sich mit der deutschen Zeitgeschichte nach 1945 beschäftigt. Die zweitägige Exkursion führte die Teilnehmer zudem durch das historische Bonn, wo einst die Römer am Rhein ihr Lager aufschlugen. Später wurden hier die politischen Weichen der jungen Bundesrepublik gestellt.

Tunnel unter den Weinbergen

Am darauffolgenden Tag ging es zur „Dokumentationsstätte Regierungsbunker“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. In der Tunnelanlage von 20 Kilometern Länge verbarg sich unter den Weinbergen zwischen Ahrweiler und Dernau einst das geheimste Bauwerk der Bundesrepublik Deutschland. Zum Abschluss der Exkursion durfte auch der Rhein nicht auf der Agenda fehlen: Mit Halt in Sankt Goar auf der Rückfahrt nach Bensheim bot sich den Geschichtsbegeisterten ein traumhafter Blick auf den Sehnsuchtsort der Romantiker und den weltberühmten „Felsen der Loreley“. ps