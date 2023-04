Auf Goethes Spuren in Rom

Bensheim. Der Meister selbst hatte sich viel Zeit gelassen: Fast zwei Monate dauerte es, bis Goethe mit der Kutsche durch die Porta del Popolo in Rom rumpelte, um tief bewegt „in dieser Hauptstadt der Welt“ anzukommen – und insgesamt rund 15 Monate zu bleiben.

20 Stunden brauchte jetzt der Leistungskurs Deutsch „seines“ Goethe-Gymnasiums Bensheim für die Fahrt mit dem Zug. Aus ökologischen Gründen hatte man sich dafür entschieden – oder womöglich wegen des Nervenkitzels: Ob der Nachtzug aus München im Streikchaos noch rechtzeitig erreicht werden kann? Und dann auch abfahren würde? Der österreichischen Bahn sei Dank: Ergriffen wie der Dichter blinzelten elf Elftklässler am nächsten Tag auf der Spanischen Treppe in den strahlend blauen Himmel, von der Erleichterung ihrer Lehrer Michael Meyer-Limp und Ute Ritter ganz zu schweigen.

Vier Tage mit 20 000 Schritten lagen da vor ihnen, um Goethes Antikenerlebnis und seinen „römischen Glückstagen“ nachzuspüren: Auf dem Forum Romanum, im Vatikan und dem Kunsttempel der Villa Borghese mit seinem Landschaftspark und der Goethe-Straße mit dem Denkmal. Allerdings auch auf dem malerischen Friedhof Campo Cestio, wo sein Sohn begraben liegt. August findet in Rom nur den Tod, eine Tragödie für seinen alten Vater.

Posiert wie der Dichterfürst

Ein Fahrradausflug auf der Via Appia Antica führte die Gruppe hinaus aus dem Trubel der Metropole – und mitten hinein in die römische Campagna, wo jeder für eine fotografische Inszenierung des berühmten Tischbein-Gemäldes, mit Schlapphut und Hotel-Betttuch ausstaffiert, in die Pose des Dichterfürsten schlüpfte.

Klar, das Rom von heute ist nicht mehr das der Goethe-Zeit, dafür gab es zeittypische Triumphe zu feiern: etwa mühelos einen Logenplatz am Becken des Trevi-Brunnens zu ergattern, zufällig die Show der gefeierten Kunstfliegerstaffel „Freccie azzurre“ über dem Kapitol mitzuerleben und ganz ohne Schlangestehen ins Pantheon zu gelangen – nach drei erfolglosen Anläufen.

Ins Colosseum hinein schafften es die jungen Bensheimer nicht, keine Chance, nicht einmal auf ein 15-Minuten-Ticket. Aber der Blick durch das berühmteste Schlüsselloch Roms auf dem einsamen Aventin – beeindruckend, so viel sei verraten! Geradezu sensationell war die Live-Straßenmusik eines römischen Belcanto-Sängers dazu und der Park mit Orangenbäumen voller Früchte gleich daneben.

Ob der Laden mit 150 Eissorten, Meisterwerke in verborgenen Kirchen oder römische Mode: In jedem zweiten Haus gab es Überraschendes zu entdecken. Mit Hilfe der Münze im Trevi-Brunnen oder ohne, das steht am Ende fest: Man muss einfach wiederkommen! Schon allein wegen des Colosseums. red