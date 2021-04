Auf der Flucht tödlich verunglückt

Bensheim. Bei einem Unfall im Bahnhof Bensheim-Auerbach ist in der Nacht auf Sonntag ein mutmaßlicher Einbrecher ums Leben gekommen. Er wurde von einem Güterzug erfasst, als er im Begriff war, vor der Polizei zu fliehen.

Vorausgegangen war dem tragischen Unfall eine Straftat. Der Polizei zufolge verschafften sich zwei Personen nachts gegen 1.45 Uhr Zugang zu einer Bäckerei im Berliner Ring. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie zunächst die Tür der Filiale aufgebrochen und dann versucht hatten, den Tresor zu knacken. Da das nicht gelang, leerten sie die Kasse und nahmen das Münzgeld mit. Bei ihrem Einbruch hatten die beiden Täter allerdings einen Alarm ausgelöst.

Als die Polizei vor Ort eintraf, ergriffen die beiden Einbrecher zu Fuß die Flucht. Eine Streife sei ihnen gefolgt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Männer liefen in Richtung des Bahnhofs. Als sie dort gegen 1.55 Uhr die Gleise überquerten, übersahen sie offenbar den nahenden Güterzug.

Der Zugführer leitete noch eine Notbremsung ein, konnte aber nicht verhindern, dass einer der beiden Einbrecher vom Zug erfasst wurde und ums Leben kam. Sein Komplize dagegen konnte fliehen.

Bahnstrecke gesperrt

Die Identität des tödlich verunglückten Mannes konnte die Polizei noch nicht klären. Der Abschnitt der Bahnstrecke in Südhessen zwischen Auerbach und Zwingenberg war am Sonntag bis in die Morgenstunden gesperrt. Neben mehreren Streifen der Bundespolizei war auch die Feuerwehr im Einsatz, um den Bahnhof auszuleuchten. fab