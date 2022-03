Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Stadtteildokumentation - Rundgang in Hochstädten am 27. März Auf den Spuren des Bergbaus in Hochstädten

Eine alte Fotografie von Wilhelm Hoffmann zeigt das Hochstädter Bergwerk im Weiherweg im Jahr 1890. © Stadtarchiv Bensheim, Nachlass Dr. Wilhelm Hoffmann