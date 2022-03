Auf den Spuren des Bergbaus

Bensheim. Ende Oktober 2021 fand das Ausstellungswochenende der Stadtteil-Dokumentation Hochstädten statt, das durch den Vortrag „Schätze im Berg“ von Veit Held eröffnet wurde. In seinem Beitrag sprach Held intensiv über das Stollensystem und die wechselhafte Geschichte des ehemaligen Marmoritwerks in Hochstädten. Nun findet der dazugehörige Rundgang durch das Gelände des Bergwerks statt.

Unter dem Titel „Auf den Spuren des Bergwerks“ führt Veit Held am Sonntag, 27. März, die Teilnehmenden an die Stellen, wo noch Spuren des ehemaligen Bergwerks im Gelände oder Wald zu finden sind. Historische Aufnahmen zeigen im direkten Vergleich den Zustand von damals.

Auch die Geschichte des gewerbsmäßigen Marmorabbaus in Hochstädten wird Teil des Rundgangs sein. Sie begann 1842 mit einem ersten Stollen hinter dem Forsthaus in Richtung des Fürstenlagers. Später wurde diese Grube aufgegeben, wobei die Vorkommen von Nordosten aus erschlossen wurden. Der Eingang in den Tagebau und der Stollenmund der ersten Sohle befanden sich hinter dem heutigen Tennisplatz am Weiherweg. Der Stollen erstreckte sich in Richtung des Hochstädter Hauses und erreichte eine Länge von 125 Metern, eine Breite von bis zu 50 Metern und eine Höhe von zwölf Metern.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der heute hinter dem Hochstädter Haus sichtbare Stollen angelegt. Der Zweite Weltkrieg unterbrach den Marmorabbau. Erst in den Jahren 1949 bis 1952 wurde der Bergbau wieder aufgenommen und der „Karl-Schacht“ angelegt. Bis zur Stilllegung des Stollens im Jahr 1974 entstanden nach und nach sechs Sohlen.

Treffpunkt für den Rundgang am 27. März ist um 15 Uhr am Stolleneingang nahe des Hochstädter Haus, Josef-Sartorius Straße 1. Die Veranstaltung findet unter den geltenden Corona-Maßnahmen statt.

Die Teilnehmer sollten gut zu Fuß sein und festes Schuhwerk tragen, da der Rundgang an manchen Stellen durch unwegsames Gelände führt, heißt es in der Einladung. red

