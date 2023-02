Auf den Spuren der Habsburger in Speyer

Bensheim. Kürzlich besuchte der deutsch-italienische Freundeskreis Bensheim – Riva del Garda die Stadt Speyer. Auf dem Programm stand zunächst ein Besuch des Historischen Museums der Pfalz. Dort war eine Führung durch die Ausstellung „Die Habsburger – Aufstieg einer Dynastie im Mittelalter“ gebucht.

Die Geschichte der Habsburger wird in der Ausstellung von ihren Anfängen, der Thronbesteigung Rudolfs I. von Habsburg im Jahr 1273, bis zur Herrschaft Maximilians I. im 16. Jahrhundert gezeigt. Die Habsburg im Schweizer Aargau war die erste Stammburg der Habsburger, einem Fürstengeschlecht, das sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer der mächtigsten Dynastien Europas entwickelte.

Durch geschickte Heiraten konnte der eigene Herrschaftsbereich immer wieder ausgedehnt werden. Die jungen Erzherzoge und Erzherzoginnen wurden oft schon im Kindesalter mit Mitgliedern anderer Dynastien vermählt.

Hochzeiten und Kriege

Neben Hochzeiten waren jedoch auch Kriege ein wichtiger Teil der Habsburger Politik. Wenn es darum ging, das Reich zu vergrößern, fiel manche Entscheidung auf dem Schlachtfeld, und sogar vor Mord innerhalb der Familie schreckten die Habsburger nicht zurück.

Viele Exponate aus Museen und Bibliotheken im gesamten deutschsprachigen Raum helfen dabei, diese Zeit besser zu verstehen. So ist neben Urkunden, Helmen, einem Kettenhemd, Schwertern und anderen Waffen eine Kopie des Gesetzbuchs „Goldene Bulle“ Karls IV. zu bestaunen. Auch ein kleiner Reisealtar, eine sogenannte „Gebetsnuss“ ist ausgestellt; sie gehörte Maria von Burgund.

Nach dem Besuch des Museums und einer anschließenden Mittagspause übernahm Georg Drinnenberg die Führung im und um den Dom. Wie gewohnt konnte er mit seinem profunden Wissen auf viele Details hinweisen, die man ohne seine Erklärung vielleicht gar nicht wahrgenommen und sicher kaum verstanden hätte. Das gedankliche Bindeglied zum Besuch der Habsburger-Ausstellung ist die Gruft, in der Rudolf I. bestattet wurde und dessen Bildnisplatte in der eindrucksvollen Krypta zu sehen ist.

Im 11. Jahrhundert entstand der damals größte Kirchenbau, der bis heute mit einer Gesamtlänge von 134 Metern die größte erhaltene romanische Kirche Europas ist. Immer wieder wurde sie durch Brände und in Kriegen verwüstet und musste neu errichtet werden. Der zur Stadt hin liegende westliche Querbau mit den beiden Vordertürmen wurde in dieser Form erst im 19. Jahrhundert gebaut. Von der Rheinseite aus sieht man die schöne Ostseite des Doms mit Apsis und Zwerggalerie und den mächtigen Chorflankentürmen. Vier Kaiser, drei Kaiserinnen und eine Reihe von Königen aus den Häusern Habsburg, Staufen und Nassau sind hier begraben. Blickfang im Mittelschiff ist die 500 Kilogramm schwere Nachbildung der Grabkrone von Konrad II., die direkt über seinem Grab in der Krypta hängt.

Der höchste Kirchturm der Pfalz

Im Anschluss an die Domführung folgte dann noch ein Weg ins Unbekannte. Zunächst war eine Strecke quer durch die Stadt zurückzulegen, bis man schließlich vor einer sehr imposanten neugotischen Kirche stand, die mit ihrem 100 Meter hohen Kirchturm – er ist der höchste der Pfalz – weit über die umliegenden Gebäude hinausragt. Es handelt sich um die Protestantische Gedächtniskirche. Ihre Geschichte geht weit zurück: 1529 kamen in Speyer die Landesfürsten und Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zum zweiten Speyrer Reichstag zusammen und beschlossen die Einstellung der reformatorischen Neuerungen. Gegen diesen Beschluss legten sechs Fürsten und 14 freie Reichsstädte feierlich Protest ein. Das besiegelte die endgültige Trennung in die römisch-katholische und die reformatorische Kirche, die sich seither auch „protestantische“ Kirche nennt.

Daran erinnert diese Kirche, gebaut und benannt in Erinnerung an die Protestation in Speyer. Nach zehn Jahren Bauzeit konnte sie 1904 als stolzes Denkmal des Weltprotestantismus fertiggestellt werden, finanziert mit Spenden von evangelischen Gläubigen aus aller Welt.

Kostbarster Schatz der Kirche sind die 36 Glasfenster, die von verschiedenen Künstlern in führenden Glaswerkstätten der damaligen Zeit angefertigt wurden. Sie zeigen Szenen aus der Bibel, aus der evangelischen Kirchengeschichte und in der Apsis den letzten deutschen Kaiser Wilhelm II., seine Frau und die sieben Kinder. Das blaue Deckengewölbe erzeugt eine ganz besondere Stimmung.

In den beiden Weltkriegen blieb die Kirche unzerstört und gilt daher als besterhaltene Darstellung der Neugotik. Sehr zufrieden mit dem von Pina Kittel hervorragend organisierten Tag konnten die Teilnehmer am späten Nachmittag die Rückfahrt antreten. Erika M. Cermak