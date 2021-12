Auf den Spuren der Familie Werren

Unsere Leserin Almut Seiler-Dietrich aus Auerbach entdeckte bei ihren Spaziergängen auf dem Kirchhof der Bergkirche einen großen, grob behauenen Grabstein direkt neben der Kirchenmauer, einer „Familie Werren“ gewidmet. Die Inschrift in einer Art Ädikula nennt als hier Bestattete: „Generaldirector Hermann Werren, Ingenieur“, geboren am 7. April 1843 in Weilburg, gestorben am 18. Januar 1897 in Cairo, außerdem in gleicher Schrift, aber mit flacherem Relief – offensichtlich später hinzugefügt – Auguste Werren, geboren 1849 in Wiesbaden, gestorben 1926 in Auerbach, und unten, deutlich abgesetzt und in anderer Schrift, Tilli Müller-Werren, geboren 1881, gestorben 1956. Es ist das größte Grabmonument auf dem Kirchhof und man erkennt noch die Umrandung der einst sehr großen Grabstätte.

Weilburg, Auerbach, Kairo

Selbst aus Weilburg stammend, wurde Almut Seiler-Dietrich neugierig auf einen Lebenslauf, der von Weilburg nach Auerbach führte und schließlich in Kairo endete. Der aufwendige Grabstein ließ sie vermuten, dass es sich um eine wohlhabende Familie handelte und sie fand sich bestätigt, als sie auf die „Villa Werren“ an der Darmstädter Straße 133 stieß.

Die heute denkmalgeschützte Villa wurde von Heinrich Metzendorf für den Generaldirektor Hermann Werren seit 1896 geplant, die Fertigstellung des monumentalen Ziegelbaus 1897/98 erlebte dieser aber nicht mehr. Es ist ein typischer Entwurf aus dem Frühwerk Heinrich Metzendorfs. Der damals gerade einmal 30-jährige Architekt führte ab Mitte der 1890er Jahre seine ersten repräsentativen Wohnhausentwürfe aus. Dazu gehörten in Bensheim die Villa in der Arnauer Straße 7 und das „Beamtenwohnhaus“ in der Heidelberger Straße 44.

Fast wie ein Märchenschloss

Wie die beiden genannten Gebäude ist die Villa Werren ein Ziegelbau mit historisierenden Formen, die sich untereinander sehr ähnlich sind. Und doch erzählen alle drei Gebäude in ihren Details eine jeweils andere Geschichte. Im Vergleich wirkt die Villa Werren besonders verspielt und mit ihrem runden Turm (der früher offen war und heute mit Fenstern geschlossen ist) fast wie ein Märchenschloss.

Die vielen geschweiften Formen, die Lisenen und die Dreipassbögen sind zwar als gotisierende Elemente zu verstehen, verleihen dem Gebäude aber zugleich einen orientalischen Einschlag. Vielleicht wollte der Architekt damit an die Biografie des Erbauers anschließen – denn der erwarb sein Vermögen beim Eisenbahnbau Osmanischen Reich.

Von der Urenkelin des Erbauers Gabriele Hartmann, geborene Guntrum, erfuhr Almut Seiler-Dietrich viele Details aus dem Werdegang der Familie Werren. Hermann Werren kam in Weilburg als Sohn eines nassauischen Militärs zur Welt. Später zog die Familie nach Wiesbaden, wo der Vater Karriere machte und bis zum Mitglied des Staatsrates aufstieg. Er verlor alle seine Ämter aber, als das Herzogtum Nassau im Jahr 1866 von Preußen annektiert wurde.

Sein Sohn Hermann studierte Ingenieurwesen in Karlsruhe und spezialisierte sich auf den Eisenbahnbau – eine damals vielversprechende Ausbildung. Bald bekam er eine Stelle bei der Eisenbahngesellschaft des Barons Maurice de Hirsch, der den Bau einer Eisenbahnlinie von München nach Konstantinopel betrieb – hier verkehrte dann der berühmte Orientexpress. So hielt sich Hermann Werren seit den 1870er Jahren häufig im Osmanischen Reich auf, zu dem auch Ägypten gehörte, auch wenn es 1882 von Großbritannien nach dem Bau des Suezkanals besetzt wurde.

Am 28. Februar 1881 heiratete Hermann Werren Auguste Kirschbaum. Das junge Paar scheint mit der im Dezember 1881 geborenen Tochter Tilli zunächst in München gewohnt zu haben. Der Ehemann war weiter für die „Türkische Eisenbahn“ tätig, im Auftrag des Barons de Hirsch, der bis in die 1880er Jahre einer der wichtigsten Investoren im Eisenbahnbau des damaligen Osmanischen Reichs war. Ende der 1880er Jahre war Hermann Werren am Bau der Schmalspurbahn um den Ätna auf Sizilien beteiligt.

Derweil, so ergaben die Recherchen von Almut Seiler-Dietrich, zog Auguste in München die Tochter auf und pflegte ihr künstlerisches Talent. Sie malte und stickte und befasste sich mit Porzellanmalerei. Den Erfolg ihres Ehemanns dokumentieren türkische und russische Orden, zahlreiche Souvenirs zeugen von seinen Reisen im Orient, etwa ein Stein vom Ölberg in Jerusalem und alter arabischer Silberschmuck.

Mit 53 Jahren gestorben

1892 kehrte Hermann Werren nach Deutschland zurück und wurde zuständig für bahntechnische Arbeiten in Freiburg und bei der großherzoglich-hessischen Staatseisenbahn, zum Beispiel bei der Nidda-Bahn. Das bewegte ihn wohl auch, Auerbach für den Standort seiner repräsentativen Villa zu wählen.

Was Hermann Werren nach Kairo führte, wo er am 18. Januar 1897 im Alter von 53 Jahren starb, ist so wenig gewiss wie die näheren Umstände seines Todes. Eine berufliche Reise nach Ägypten wird man aber unterstellen dürfen, da das Eisenbahnnetz dort stetig ausgebaut wurde. Das deutsche Generalkonsulat in Kairo stellte einen „Leichenpass“ für die Überführung nach Auerbach aus, wo Werren beerdigt wurde. Interessant ist, dass sein Grabstein auf dem direkt an der Kirche gelegenen Kirchhof errichtet wurde und nicht auf dem im 19. Jahrhundert angelegten Friedhof. Seine Witwe zog in die Villa mit der Tochter ein, die 1903 den Bensheimer Weinhändler Louis Guntrum heiratete. Von diesem geschieden, heiratete Tilli erneut und nahm damit den Namen Müller an.

Von der Familie, die ein gutes halbes Jahrhundert in Auerbach lebte und hier mit dem Grabmonument und der Villa zwei deutlich sichtbare Zeichen hinterlassen hat, scheint es hier keine weiteren Nachkommen zu geben – die drei Kinder aus Tillis erster Ehe waren mit dem Vater nach Nierstein gezogen.