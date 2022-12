„Auf dem Weg zum Stall“ in Auerbach

Auerbach. Ähnlich wie im vergangenen Jahr lädt die evangelische Kirchengemeinde Auerbach wieder Groß und Klein unter dem Motto „Auf dem Weg zum Stall!“ ein, an den Adventswochenenden Entdeckungen an der Bergkirche zu machen. Jedes Wochenende wird eine neue Person der Weihnachtsgeschichte in die Weihnachtskrippen einziehen und ihre Geschichte erzählen.

Auf Tafeln gibt es adventliche Impulse, Lieder zum Anhören über QR-Codes und Mitmach-Kisten. Maria und Josef, der Esel und die Hirten freuen sich über Besuch und laden ein, sich auf den Weg zum Stall zu machen. Immer samstags und sonntags ab 11 Uhr kann es losgehen. Das erste Adventswochenende stand unter dem Motto „Maria und der Engel“, am zweiten Adventswochenende folgt „Josef träumt“ und am dritten Wochenende sind die Besucher „Unterwegs mit dem Esel“. Das vierte Adventswochenende ist dem Thema „Die Hirten laufen los „ gewidmet. red/Bild: Kirchengemeinde