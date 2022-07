Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim war in der „badischen Toskana“ auf dem Odenwälder Wandertag in Bruchsal. Über 300 Wanderer der verschiedensten Ortsgruppen des OWK tummelten sich am Treffpunkt des Sportzentrums. Die Organisatoren waren sehr gut vorbereitet und empfingen die Teilnehmer mit Kaffee, kühlen Getränken und selbst gebackenem Kuchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Birgit Pankratz, Vorsitzende des OWK Bruchsal, begrüßte die Gäste und stellte das Programm für diesen Tag vor. Im Abstand von 15 Minuten begannen die vier Rundwanderungen. Je zwei Wanderführer führten eine Gruppe auf den verschieden langen Etappen (16 Kilometer, 13 Kilometer, elf und sechseinhalb Kilometer).

Wolfgang Nahrgang, Erna Jarz und Mechthild Nahrgang (v.l.) vom OWK beim Odenwälder Wandertag. © OWK

Die elf Kilometer lange Tour führte von der Sporthalle zum Schloss Bruchsal und Belvedere, weiter durch die Allee der Heimattage hinauf in den romantischen Zauberwald, durch die Pfefferlochhohle zurück zum Ausgangspunkt. Die Stadtführung, zweieinhalb Stunden, übernahm ein Stadtführer der Tourist-Information Bruchsal. Auf einem Rundgang ging es zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten und den schönsten Winkeln Bruchsals.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel OWK Bensheim Jahresfahrt zu Glanzlichtern Oberhessens Mehr erfahren Brauchtum Auerbacher OWK-Volkstanzgruppe feiert Jubiläum Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Odenwaldklub Auerbacher Volkstanzgruppe feiert 60-Jähriges Mehr erfahren

Beginn war am traumhaften Areal des Barockschlosses. Ab 1722 ließ Damian Hugo von Schönborn eine Schlossanlage mit Garten im barocken Stil errichten. Unter seinem Nachfolger Franz Christoph von Hutten entstand ab 1743 die prunkvolle Innenausstattung im Stil des Rokokos.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Schlossanlage stark zerstört und zwischen 1947 und 1990 in ihrer äußeren Gestalt wieder aufgebaut, aber nur die Festsäle im Detail rekonstruiert.

Weiter führte die Tour zum Amalienbrunnen vor dem Amtsgericht, zu der imposanten Architektur des Gebäudes der Justizvollzugsanstalt und zum Belvedere im Stadtgarten, welches 1756 als fürstbischöfliches Schießhaus erbaut wurde. Zum Abschluss hatte die Gruppe einen sagenhaften Ausblick über Bruchsals Dächer und Türme vom ältesten Bauwerk der Stadt, dem Bergfried.

Zurück im Stadion erwartete die Teilnehmer ein Mittagessen, das musikalisch begleitet wurde. Helmut Seitel, neugewählter Vorsitzender des Gesamtodenwaldklubs, bedankte sich bei den Ausrichtern für ihr Engagement und motivierte die anwesenden Ortsgruppen, mit attraktiven Wanderungen, kulturellen Angeboten und einer offenen Gemeinschaft neue Mitglieder zu erreichen. Nach der Wimpel-Verleihung besichtigte der OWK Bensheim das Schloss Bruchsal mit dem berühmten Treppenhaus von Balthasar Neumann, die Festsäle mit ihrem beeindruckenden Bildprogramm und den kostbaren Möbeln sowie das Deutsche Musik-Automaten-Museum. red