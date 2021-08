Auf dem Bensheimer Festplatz genug Platz für Kultur und Wohnmobile

Bensheim. Die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes soll Veranstaltungen auf dem Festplatz nicht entgegenstehen. Die Behauptung, künftig sei die Fläche nicht mehr für größere Kulturevents nutzbar, wird von CDU, SPD und FDP in einer Pressemitteilung zurückgewiesen.

Geplant sei, im westlichen Bereich des Festplatzes einen Standort für Wohnmobile vorzusehen. Dieser Abschnitt liege am Lärmschutzwall zur Raststätte. Nicht einbezogen werde der restliche, deutlich größere Teil der Fläche, die sich insgesamt zwischen Berliner Ring und Autobahn erstreckt.

„Touristen, die mit Wohnmobilen reisen, sollen ein Angebot erhalten, damit sie nach Bensheim kommen und sich hier aufhalten“, schreibt die Koalition in ihrer Stellungnahme. Die Stellplätze würden vorhandene Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels ergänzen. Schließlich erfreue sich der Urlaub mit solchen Fahrzeugen wachsender Beliebtheit. Wie die drei Fraktionen in einer gemeinsamen Mitteilung verdeutlichen, sollen die Stadt sowie Betriebe – von Gaststätten bis zum Einzelhandel – durch zusätzliche Gäste profitieren.

Im Juni 2020 habe die Stadtverordnetenversammlung einen Beschluss zum genannten Standort gefasst. Der Festplatz habe sich als am besten geeignet erwiesen, zuvor seien verschiedene Alternativen untersucht worden. Der Magistrat verhandle derzeit mit einem privaten Betreiber zur Umsetzung des Projekts. „Wir sehen es als möglich an, dass auf dem Gelände sowohl der Wohnmobilstellplatz eingerichtet wird als auch Veranstaltungen stattfinden können. Der Festplatz soll an dieser Stelle verbleiben“, erklären die Fraktionsvorsitzenden Tobias Heinz (CDU), Eva Middleton (SPD) und Stefan Stehle (FDP).

Denn die Koalitionsfraktionen halten Open-Air-Konzerte, wie sie in den vergangenen Wochen dort stattgefunden haben, für eine Bereicherung des kulturellen Angebots. Dem Musiktheater Rex, das diese organisiert hat, wie auch anderen Veranstaltern wollen sie die Möglichkeit für solche Events in Bensheim bieten. Das Ansinnen einer kürzlich gestarteten Online-Petition, den Festplatz für die Kultur zu erhalten, stehe deshalb nicht im Gegensatz zu den Plänen für den Wohnmobilstellplatz. Deutlich werde, dass es mehrere Nutzungen gebe, für die die Fläche zur Verfügung stehen solle.

Über das endgültige Konzept für den Wohnmobilstellplatz werden die Stadtverordneten noch entscheiden, bislang liege dieses nicht vor. Die Fraktionen von CDU, SPD und FDP sehen als wesentliche Punkte für die anstehende Beratung, weiterhin auf dem Festplatz eine Spielstätte für die Kultur vorzusehen wie auch den Wohnmobilstellplatz attraktiv für die Nutzer zu gestalten, heißt es abschließend.