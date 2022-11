Auerbach. Dem Aufruf der Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine und des Weinhandel Frihmess’ sind zahlreiche Helfer gefolgt und haben den Auerbacher Weihnachtsmarkt in Rekordzeit aufgebaut.

Es wurden Masten und Zelte gestellt, Lichterketten aufgehängt und die ersten Dekorationen fertig gemacht. Besonders schön war, dass neben den Auerbacher Freiwilligen auch zahlreiche internationale Helfer, insbesondere zahlreiche Ukrainer beteiligt haben, heißt es von Seiten der IAV. Sogar der ein oder andere Bensheimer hat mit angepackt.

„So wurde der Aufbau zu einem Musterbeispiel der Integration und des Zusammenhalts. Jeder hat jedem geholfen und alle umgab der Geist von Weihnachten“, so die IAV. Da der Aufbau so schnell erledigt war, konnten alle Helfer bei einem Becher Glühwein den Abend in froher Runde ausklingen lassen.

Über den Weihnachtsmarkt werden wir in der Dienstagsausgabe ausführlich berichten. red/Bild: IAV