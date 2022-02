Auerbacher Themen im Blick

Bensheim. Das Dach des Wasserhäuschens, das sich oberhalb der Burgstraße in Auerbach befindet, wurde erneuert. Aufgrund von Schäden hatte der KMB die Maßnahme an dem denkmalgeschützten Bauwerk beauftragt, wie die CDU-Fraktion berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit verschiedenen Themen aus Auerbach befassen sich die Stadtverordneten der Union bei ihrer Fraktionssitzung am heutigen Dienstag (5.). Sie findet wie in den vergangenen Wochen als Videokonferenz statt.

„Für einen Radweg nach Hochstädten sollen Trassenvarianten untersucht und die Machbarkeit geprüft werden. In Betracht kommt, ihn entlang der Landesstraße zu führen oder den Sommerweg zu nutzen“, berichtet Petra Jackstein, die Stadtverordnete und Mitglied im Ortsbeirat ist. Im städtischen Haushalt stehen finanzielle Mittel für ein Gutachten bereit. Zudem regt die CDU an, eine Förderung durch das Land und eine Kooperation mit Hessen Mobil zu prüfen. Die von der Regierung angekündigten Zuschüsse für den Radwegebau sollten genutzt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Beispiel für Bereiche, in denen Laternen ergänzt werden, ist die Einmündung der Wilhelm-Leuschner-Straße am Sanner-Platz. Die Analyse von Dunkelzonen im gesamten Stadtgebiet hat an dieser Stelle eine Priorität ergeben, so dass in diesem Jahr für eine bessere Beleuchtung gesorgt wird. Voran schreitet die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Auerbach. „Derzeit läuft die Überprüfung des Prädikates als Luftkurort, die regelmäßig durchzuführen ist. Nach Abschluss der Messungen wird nun das Gutachten erstellt“, sagt Stadtrat Hans Seibert. Das Ergebnis soll frühestens im Juni vorliegen.

Zudem weist er auf das 50-jährige Bestehen des Musikpavillons im Kronepark hin, eine Feier ist für den 26. Juni geplant. Das EuropaFilmFest findet wieder vom 29. Juli bis 7. August statt.

Auch über die Forderungen nach Tempo 30 im Brückweg und die letzte Stellungnahme des Verkehrsdezernats wird die CDU-Fraktion sprechen. Nachdem in den vergangenen Jahren schon verschiedene Maßnahmen ergriffen worden sind, wollen die Stadtverordneten beraten, welche Möglichkeiten für eine Verkehrsberuhigung bestehen. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3