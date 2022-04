Auerbach. Der Spaziergang der Senioren des Odenwaldklubs Auerbach findet am Mittwoch, 11. Mai statt, und nicht – wie von den Veranstaltern in ihrem Pressebericht angekündigt – am 4. Mai. Der einstündige Spaziergang durch Wiesen und Felder startet ab der Haltestelle Alsbach-Hinkelstein und führt nach Zwingenberg. Die Anfahrt ist ab Haltestelle Burggraf in Auerbach um 13.12 Uhr. red

