Auerbacher Schloss im Blickpunkt

Auerbach. Das Auerbacher Schloss ist nicht nur Kulturdenkmal, sondern eine der imposantesten Burgen in der Region überhaupt. 2007 wurde es bei einer Online-Befragung sogar zum beliebtesten Bauwerk Hessens gewählt – knapp vor der benachbarten Königshalle des Klosters Lorsch. Im Auerbacher Kalender 2022 wird der mächtigen Burgruine deshalb erstmals die alleinige Hauptrolle eingeräumt.

Mit viel Liebe zum Detail haben Gisela Hamel und Thomas Schrabeck im AAA-Verlag zwölf Kalenderblätter – plus Titelbild - mit überwiegend sehr alten Postkarten, Lithographien und Kunstdrucken um das Jahr 1900 gestaltet. Alle, zum Großteil schön colorierten und verspielt-romantischen Karten, stammen aus dem reichhaltigen Archiv der Familie Hamel. Die meisten davon sind mit Poststempel versehen.

Zweifelsfrei eine der schönsten und seltenen lithographischen Karte (Poststempel 30.12.1898) schmückt die Vorderseite des Kalenders – auch wenn der Maler eindeutig ein wenig geschummelt, beziehungsweise übertrieben und der Bergstraße ein Alpen-Panorama verpasst hat. Zu sehen sind eine Wandersfrau, die hoch oben vom „Gipfel“ in die Ferne winkt und zwei ihrer Begleiter.

Das Februar-Blatt ziert eine sogenannte „gemalte Ansichtskarte“, mit Poststempel Auerbach: 22. 06. 1902. Der Monat Juli zeigt eine Schloss-Ansicht aus dem Jahr 1897 mit zwei Wanderergesellen.

Dass nach dem beschwerlichen Erklimmen des beliebten Ausflugsziels schon immer Speis und Trank auf die Wanderschar wartete, belegen im September und Oktober zwei Motive mit „Burgwirtschaft“ und „Restaurant“.

Der Auerbacher Kalender liegt ab sofort in den Buchhandlungen Nuss in Auerbach und Schlapp in Bensheim sowie in der Poststelle Auerbach zu Verkauf bereit. gs