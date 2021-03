Auerbach. Ein attraktives, zukunftsorientiertes und ökologisch wertvolles Wohnquartier soll nach dem Umzug der Firma Sanner in den Stubenwald II im Herzen von Auerbach entstehen. Das sieht die Absichtserklärung zwischen Magistrat und dem Unternehmen so vor. Auch die Auerbacher SPD sieht das neue Quartier vor dem Hintergrund eines akuten Mangels an preisgünstigem Wohnraum als „tolle Entwicklung“ und gleichzeitig als „Herausforderung“ für den größten Bensheimer Stadtteil.

AdUnit urban-intext1

Erster Kreisbeigeordneter und SPD-Landratskandidat Karsten Krug, der sich mit Ralph Stühling, Jürgen Kaltwasser und Miriam Triefenfels vom Ortsbezirk Auerbach/Hochstädten am Unternehmens-Standort Schillerstraße/Brückweg traf, sprach von einer „Präsentation auf dem Silbertablett mit hoher Lebensqualität“ und einem wichtigen Schritt zur Innenverdichtung, der den Wohnungsdruck abmildern helfe.

Die gestalterische Entwicklung der zukünftigen Wohnbebauung nannte Krug eine ebenso große Herausforderung wie intelligente Lösungen zur Infrastruktur und Müllentsorgung. Die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Car-Sharing-Angebote, Photovoltaikanlagen und der Blick auf regenerative Energien sollten bei der Planung eine wichtige Rolle spielen.

Ausdrücklich begrüßt die Auerbacher SPD die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und eines fahrradfreundlichen, grünen und sozial durchmischten Quartiers auf dem Sanner-Gelände „für Familien mit ganz normalem Einkommen“. Nach derzeitigem Wissensstand bedeute dies, dass mindestens 25 Prozent der rund 240 Wohnungen für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen errichtet werden. „Da ist Luft nach oben“, wünschen sich Stühling und Kaltwasser eine moderate Aufstockung von sozialem Wohnraum auf 30 bis 33 Prozent. Die beiden SPD-Urgesteine plädieren ebenso für eine „frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die rechtzeitige Bürgerinformation vor Umsetzung des Projekts: „So wird Transparenz und Akzeptanz geschaffen.“

AdUnit urban-intext2

Noch einiges Kopfzerbrechen bereitet der SPD Auerbach/Hochstädten die vorhersehbare Verkehrsbelastung nach Fertigstellung des Quartiers im Bereich Schillerstraße/Brückweg durch zusätzlich circa 300 Fahrzeuge. Auch deshalb unterstütze man die Forderung der Bürgerinitiative Brückweg nach verkehrsberuhigten Maßnahmen wie einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 km/h und der Einschränkung des Schwerlastverkehrs.

Auf breite Ablehnung stößt beim Ortsbezirk die Machbarkeitsstudie für den geplanten Radschnellweg von Darmstadt nach Heidelberg entlang der Bergstraße im Bereich Schiller-/Wilhelmstraße. Die SPD, die eine Kollision mit dem bestehenden Pkw- und Busverkehr befürchtet und auf das bereits vorhandene hohes Verkehrsaufkommen verweist, regt stattdessen eine Prüfung der Routenführung entlang der Bahnlinie an.

Parkleitsystem per Handy

AdUnit urban-intext3

Ein weiteres Thema, mit dem sich die lokale Politik seit langem beschäftigt, ist die prekäre, ja chaotische Parksituation an den Wochenenden und bei schönem Ausflugswetter rund um das Fürstenlager. SPD-Ortsbezirksvorsitzender Stühling monierte beim Ortstermin mit Karsten Krug „handwerkliche Fehler“ beim Pilotprojekt Shuttle-Bus 2019 und eine mangelnde Beschilderung ab Autobahn und Bahnhof Auerbach. So hätten ortsfremde Fahrgäste aufgrund fehlender Anzeigen im Bus und an der Haltestelle zum Fürstenlager den Ausstieg verpasst und seien stattdessen ungewollt bis zur letzten Station am Hochstädter Haus gefahren. Parkplatzschilder an der B 3 mit dem Hinweis „Bachgasse“ und „Fürstenlager“ sorgten zusätzlich für Verwirrung bei Tagestouristen.

AdUnit urban-intext4

Zum Shuttle-Neustart 2021 fordert die SPD deshalb eine Verbesserung der Verkehrsführung und eine touristische Wegweisung ab der Autobahn. Ein „intelligentes, digitales Parkleitsystem“ per Handy brachte Karsten Krug ins Spiel. Außerdem müsse der Parkplatz am Lidl außerhalb der Öffnungszeiten mehr beworben werden.

„Derzeit stehen rund um das Fürstenlager 292 Parkplätze (inklusive Krone-Parkplatz, Lidl, Bachgasse, Neugasse) zur Verfügung. Um dem Ansturm Herr zu werden, brauchen wir aber 400 Plätze“, brachte Stühling das Dilemma auf den Punkt und nannte eine Parkplatzebene am Lidl als eine von mehreren Möglichkeiten.

Nachholbedarf beim Marketing

Große Hoffnung macht sich die SPD, dass die derzeit laufenden Messungen zum Erhalt des Prädikats Luftkurort zu einem positiven Ergebnis führen und Auerbach als attraktives Ausflugsziel mit Alleinstellungsmerkmal nachweislich bestätigen. Einen gewissen Nachholbedarf in Sachen Tourismus-Marketing in der Region sieht Landratskandidat Krug, der sich einen Ausbau der Angebote und eine Info-Plattform wünscht, auf der die Highlights gebündelt einsehbar sind: „Auerbach hat viel Potenzial.“