Bereits seit 1946 gibt es auf Initiative der amerikanischen Militärbehörde das außerhalb des Auerbacher Friedhofs angelegte Grabdenkmal für die griechischen Zwangsarbeiter. Sie waren in den letzten Kriegsmonaten aus Athen verschleppt worden und mussten unter unmenschlichen Bedingungen in den unterirdischen Stollen des beschlagnahmen und zum Rüstungsbetrieb umfunktionierten Marmoritwerks in

...