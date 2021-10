Auerbacher feiern Kerb – trotz Corona

Auerbach. Was der Abteilung Kerb im Vorjahr bereits gelungen war, findet auch 2021 coronabedingt in fast der gleichen Form am kommenden Wochenende statt: die „Schuppen-Kerb“ im Zelt am Kerweschuppen, Zwischen den Bächen 11. Für die Teilnahme an allen Veranstaltungen gilt die Beachtung der 3G-Regel und Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen des Festgeländes.

Den Auftakt macht eine Discoparty für die Jugend und Junggebliebene am heutigen Freitag (8.) ab 19 Uhr mit DJ Sebastian von Meyers Blechbichse.

Am Samstag (9.) findet um 15.30 Uhr nicht wie gewohnt in der Bergkirche, sondern ebenfalls am Kerweschuppen der traditionelle Ökumenische Festgottesdienst statt. Ihm schließt sich um 16.30 Uhr die offizielle Eröffnung der Schuppenkerb mit dem Aufziehen des Kerwekranzes an. Ab 19 Uhr lädt das Sounds-Duo Kalli und Mel zu einem unterhaltsamen Musikabend ein, bei dem auch getanzt werden kann.

Was in der Vergangenheit stets ein Highlight war, findet am Sonntag (10.) ab 11 Uhr in kleinem Format statt: der Festzug durch die Straßen Auerbachs. Mit dabei werden die Festwagen für Kerweparrer Pascal Strößinger und Mundschenk Marcel Becker, die Kerwekönigin Mara Semmler und die ehemaligen Schirmherren sein. Die Honoratioren, angeführt vom Schirmherrn Landrat Christian Engelhardt, Bürgermeisterin Christine Klein, Ortsvorsteher Robert Schlappner und dem Vorstand des Kur- und Verkehrsvereins sind klimafreundlich zu Fuß mit von der Partie.

Aufstellung ist auf dem Lidl-Parkplatz, von dort nimmt der Zug seinen gewohnten Weg über Bachgasse, Weidgasse, Grafenstraße, Darmstädter Straße, um dann allerdings in die Otto-Beck-Straße abzubiegen und am Bahnhof zu enden. Von dort erreichen die Teilnehmer zu Fuß den Kerweschuppen. Hier schließt sich ab 12 Uhr ein Frühschoppen mit Mittagessen an. Nahtlos geht es mit musikalischer Unterhaltung durch Musik Tom in das Nachmittagsprogramm über.

Höhepunkt soll dann gegen 14 Uhr die Verlesung der Kerweredd durch Kerweparrer Pascal Strößinger sein. Für die sich anschließende Kuchentafel und Kaffee sorgt wie in den Vorjahren das „Ortsgespräch“. Der Ausklang des Kerwesonntags ist zeitlich nicht begrenzt und hängt von der Feierlust der Kerwegäste ab.

Der Kerwemontag ist in diesem Jahr nur in den Auerbacher Gaststätten zu feiern, die sich aber bestimmt über regen Besuch freuen, heißt es ein einer Pressemitteilung.

Fast normal ist am Dienstag (12.) dann der inoffizielle Abschluss der Kerwe-Feierlichkeiten mit der „Seniorenkerb“ ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark. Die Awo Auerbach verbindet dies mit ihrem Oktoberfest und serviert statt Kaffee und Kuchen Leberkäse und Weißwürste.

Die Abteilung Kerb wird mit einer Delegation und ihren Traditionsfiguren anwesend sein und die Kerweredd zu Gehör bringen. Jagdvorsteher und Stadtrat Hans Seibert wird wie jedes Jahr eine Spende der Jagdgenossenschaft als Dank für die Betreuung älterer Jagdgenossen überreichen. Den musikalischen Rahmen gestaltet Alleinunterhalter Oskar Ringhof aus Heppenheim.

Zu dieser Schluss-Veranstaltung sind insbesondere alle älteren Mitbürger bei freiem Eintritt eingeladen. Voraussetzung für die Teilnahme ist aber die Beachtung der 3G-Regel, die entsprechenden Nachweise sind beim Eintritt vorzulegen. kn