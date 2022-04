Auerbacher Bachgassenfest steht auf der Kippe

Auerbach. Unter Federführung von Sprecherin Miriam Triefenbach traf sich der Vorstand der Interessengemeinschaft Auerbacher Bachgassenfest, um das traditionelle Fest in diesem Jahr wieder auf den Weg zu bringen.

Nach den coronabedingten Absagen 2020 und 2021 wäre es schön, am Wochenende vom 8. bis 10. Juli im alten Ortskern wieder mit „Spaß in de Gass“ zusammen feiern zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Teil der bisherigen Standbetreiber habe seine Teilnahme signalisiert. Allerdings sind, wie überall, die Kosten für die Organisation stark gestiegen, so dass diese nicht mehr allein von den Standgebühren getragen werden können.

„Örtliche Sponsoren sind hoch willkommen, helfen sie mit und unterstützen sie das Auerbacher Fest“, bittet der Vorstand um Hilfe. Wer Ideen hat, könne sich per Mail an die Adresse info@bachgassenfest.de wenden. Auch interessierte Vereine oder Gruppen können sich noch für Standplätze bewerben. Spätestens Ende April muss nach Angaben der Interessengemeinschaft eine finale Entscheidung gefällt werden, ob das Bachgassenfest nach zwei Absagen in diesem Jahr – wie zuletzt 2019 (unser Bild) über die Bühne gehen kann. red/Archivbild: Funck

