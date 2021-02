Bensheim. Der Arbeitsplatz, die eigene Gesundheit oder die Beziehung zum Partner: So manches stand und steht in der Krise auf der Kippe. Außergewöhnliche Belastungen fordern Beziehungen in außergewöhnlichem Maße. Das weiß auch die Leiterin der Pro-Familia-Beratungsstelle in Bensheim, Veronika Rosenthal (Bild).

Die Krise stellt manches Paar aktuell vor Herausforderungen. Momentan hätten viele Menschen Zeit, sich konstruktiv Gedanken über ihre Beziehung und das, was sie wollten, zu machen, sagt Veronika Rosenthal von Pro Familia in Bensheim. © dpa

Im Interview gibt sie Impulse, wie Paare die Krise konstruktiv nutzen – oder mit einer Trennung umgehen können. So viel bereits vorab: Ein Geheimrezept, mit dem sich Probleme in Beziehungen universell lösen lassen, gibt es nicht. Aufmerksam zuzuhören kann jedoch ein Schritt in die richtige Richtung sein.

Vier „Kommunikationskiller“ Nicht nur in biblischen Erzählungen verkünden die apokalyptischen Reiter den Weltuntergang. Für Beziehungen formulierte der amerikanische Psychologieprofessor John Gottman die „vier apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung“. Diese vier Verhaltensweisen in einer Paarbeziehung können diese nachhaltig schädigen und sogar deren Aus bedeuten: Kritik: Vernichtende Aburteilungen, die nicht auf das Problem, sondern auf den Charakter des Partners zielen. Beispiel: „Nie kann ich mich auf dich verlassen, dir ist alles egal.“ Rechtfertigung: Wird man kritisiert, möchte man sich verteidigen. Eine Rechtfertigung kann einen Konflikt nicht immer beruhigen, sondern auch verschärfen und dafür sorgen, dass er dauerhaft bestehen bleibt. Verachtung: Mit den Augen rollen, wenn der Partner spricht, sarkastische Bemerkungen, Beleidigungen und Demütigungen tragen nicht dazu bei, dass Probleme gelöst werden können. „Mauern“: Statt über Probleme zu sprechen, schweigen die Partner, weil sie glauben, es macht ohnehin keinen Sinn.

Suchen derzeit mehr Paare als in gewöhnlichen Zeiten den Kontakt zur Beratungsstelle von pro familia in Bensheim?

Veronika Rosenthal: Aktuell sind wir tatsächlich voll ausgebucht, sodass Paare mit Wartezeiten rechnen müssen. In dringenden Fällen, beispielsweise, wenn ein Ehepaar eine Scheidung in Betracht zieht, schauen wir aber, dass wir zeitnahe Termine finden können. Generell gehen bei uns momentan viele Anfragen zum Thema Trennung ein.

Beobachten Sie in diesem Zusammenhang eine Art „Coronatrend“?

Rosenthal: Ich denke, dass es dafür noch zu früh ist, und kann nur für das sprechen, was ich beobachte. Es gibt immer mal Zeiten, in denen die Trennungsanfragen schubweise ansteigen. Sicher trägt Corona dazu bei, dass viele Menschen ihre Beziehung beenden. Es könnte aber genauso gut sein, dass während der Pandemie mehr Kinder geboren werden. Das muss alles noch statistisch belegt werden. Beim Thema häusliche Gewalt gibt es bereits Indizien dafür, dass es hier einen Anstieg gibt. Die Krise kann für Paare aber nicht nur Schlechtes bringen, sondern wertvolle Impulse geben. Wir haben Menschen in unserer Beratung, die jetzt wieder einen Draht zueinander gefunden haben, obwohl niemand mehr damit gerechnet hätte.

Woran kann das liegen?

Rosenthal: Viele hatten oder haben in der Krise Zeit dafür, sich Gedanken darüber zu machen, was sie wollen. Dazu gehört auch, seine Beziehung auf den Prüfstand zu stellen.

Wie kann das gelingen?

Rosenthal: Es ist vor allem wichtig, dass beide Partner sich aufeinander einlassen und versuchen, die Ängste oder Wünsche des Anderen ernst zu nehmen. Möchte man also konstruktiv an seiner Beziehung arbeiten, dann sollte man dazu bereit sein, Zeit in sie zu investieren und sie nicht als Selbstverständlichkeit hinzunehmen. Eines der obersten Gebote für beide Seiten: zuhören, zuhören, zuhören. Gerade in langen Paarbeziehungen gibt es immer Phasen, in denen man sich weniger zum Anderen hingezogen fühlt, das ist ganz normal. Paare sollten nie immer nur das Schlechte sehen, sondern stets auch das, was gut läuft im Blick haben. Grundsätzlich sollte man sich vor Augen führen, dass man seinen Partner nicht fundamental ändern kann – es sei denn, dieser äußert selbst den Wunsch danach.

Welche Verhaltensweisen gefährden eine Beziehung hingegen?

Rosenthal: Wenn man das Gefühl hat, keine Wertschätzung zu erfahren oder dem Partner egal zu sein, dann kann das dazu führen, dass man sich abkapselt. In unseren Beratungsgesprächen bemerken wir häufig, dass die Menschen direkt bei sich sind, ohne sich auch einmal in den Partner hineinzuversetzen. Dementsprechend suchen sie dann auch die Fehler beim Anderen und nicht auch bei sich selbst. In diesem Zusammenhang beziehe ich mich gerne auf die sogenannten vier apokalyptischen Reiter in Beziehungen: Kritik, Rechtfertigung, Verachtung und schließlich der Rückzug aus der Beziehung.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Rosenthal: In vielen Beziehungen birgt die Hausarbeit enormes Konfliktpotenzial. Meist geht es im Streit gar nicht mehr um einen konkreten Punkt, sondern um die Charakterzüge des Partners. Vergisst dieser beispielsweise, den Müll herauszubringen, dann heißt es im Streit darüber schnell: „Immer muss ich alles alleine machen, weil du so faul bist.“ Das Gegenüber rechtfertigt sich dann mit dem Argument, dafür sei keine Zeit gewesen, weil er oder sie arbeiten musste. Konflikte können sich so verschärfen, dass sich die Partner regelrecht verachten. Dann fallen zum Beispiel Beleidigungen oder sarkastische Sprüche. Mit der Zeit kann es passieren, dass das Problem gar nicht mehr angesprochen wird, weil der Partner ohnehin keinen Sinn mehr darin sieht. Die Unzufriedenheit verschwindet damit aber nicht.

Kann die Pandemie mit all ihren Einschränkungen solche Konflikte auf die Spitze treiben?

Rosenthal: Sicherlich. Homeoffice, Kinderbetreuung und die viele Zeit zuhause können sehr belastend sein. Dann können auch die „Marotten“ des Partners stärker auffallen. Dazu kommen noch viele Ängste, zum Beispiel die um den Job. Gleichzeitig sind die sozialen Kontakte beschränkt, was vielen zu schaffen macht.

Wie wichtig ist es gerade jetzt, sich einerseits Zeit für die Beziehung, andrerseits auch bewusste Auszeiten für sich selbst zu nehmen?

Rosenthal: Jeder Partner braucht seinen eigenen Bereich. Gleichzeitig ist es wertvoll für die Beziehung, wenn beide merken, dass der Andere bewusst Zeit mit einem verbringen möchte – und das bedeutet nicht, nur gemeinsam vor dem TV zu sitzen.

Und wie können Paare das gestalten, jetzt, wo doch viele Beschäftigungsmöglichkeiten und Treffen mit Freunden wegfallen?

Rosenthal: Die Pandemie bietet eine gute Chance, neue Rituale einzuführen und zu erproben, sowohl alleine als auch in der Beziehung. Vielen hilft es, in die Natur zu gehen und dort wieder Energie zu tanken. Andere Paare entdecken wiederum das gemeinsame Kochen für sich. Und auch, wenn die sozialen Kontakte zu Freunden aktuell beschränkt sind, gibt es doch viele Wege, in Kontakt zu bleiben: Einzeltreffen sind möglich, aber auch Telefonate, Videoanrufe oder Chats erlauben es, einmal mit einer anderen Person als dem Partner über das, was einen beschäftigt, zu sprechen. Bei einem Freund kann man auch mal Dampf ablassen, bevor man in die Konfrontation mit dem Partner geht.

Unglücklichen Paaren dürfte das Zusammenleben durch die aktuelle Ausnahmesituation noch schwerer fallen als ohnehin schon.

Rosenthal: Das stimmt. Gerade Paare, die in ihrer Beziehung unzufrieden sind, können diese Gelegenheit aber nutzen, um zu klären, wie es dazu kam. Und auch, um die Frage zu beantworten, warum sie noch zusammen sind. Wenn das nicht möglich ist, dann ist es sinnvoll, sich entweder Hilfe zu suchen – oder getrennte Wege zu gehen. Natürlich braucht es Mut, seine Probleme anzusprechen. Aber: Unglücklich zu sein kann sich letztlich auch auf die körperliche Gesundheit auswirken. Das sollte kein Dauerzustand sein.

Wie können Paare, die sich für eine Trennung entschieden haben, aber noch zusammenleben, besser mit der Situation zurechtkommen?

Rosenthal: Für sie ist es sinnvoll, klare Zuständigkeiten zu definieren, beispielsweise, wer mit dem Hund geht oder wer sich wann in einem bestimmten Bereich der Wohnung aufhält.

Wenn alles aus ist: Wie kann man gut damit umgehen? Der Besuch in der Kneipe mit dem Kumpel oder das Auspowern beim Vereinssport ist ja nicht möglich.

Rosenthal: Ablenkung ist gut, vor allem, wenn die Trennung frisch ist. In die Kneipe kann man zwar gerade nicht gehen, seine Freunde anrufen oder vereinzelt treffen aber allemal. Schwieriger ist das schon für Menschen, die ohnehin wenige soziale Kontakte pflegen. Für manche sind die Arbeitskollegen die einzigen Ansprechpartner, von denen man im Homeoffice abgekapselt ist. Nicht jeder kann damit gut umgehen. Vor allem, wenn dann noch stressige Angelegenheiten wie die Suche nach einer neuen Wohnung dazukommen. Da kann es helfen, sich zum Beispiel an eine psychologische Hotline zu wenden.

Was raten Sie Paaren mit Kindern, die eine Trennung in Betracht ziehen?

Rosenthal: Es ist wichtig, den Kindern nichts vorzumachen und sie einzubeziehen. Sowohl, wenn man eine Trennung in Betracht zieht, als auch, wenn man glücklich miteinander ist. Kindern kann es guttun, wenn die Eltern offen zeigen, dass es auch ihnen mit der aktuellen Situation nicht immer gut geht. Sie merken, wenn man ihnen etwas vormacht. Manchmal können Kinder außerdem Impulse geben, die man als Erwachsener nie in Betracht gezogen hätte.

Raten Sie von Trennungen in dieser Zeit eher ab – sofern natürlich keine Gewalt im Spiel ist?

Rosenthal: Ich rate niemandem davon ab, sich momentan zu trennen. Diese Entscheidung trifft man nicht leichtfertig. Für manches Paar kann eine Trennung eine Art Befreiungsschlag sein. Ein klärendes Gespräch kann eine Beziehung aber auch genauso gut wieder mehr festigen. /ü