Da im Rahmen der üblichen Fraktionssitzungen oft die Zeit fehlt, sich über anstehende Entscheidungen und Entwicklungen vor Ort ein Bild zu machen, nutzt die CDU-Fraktion die Sommerpause zu Ortsterminen in den Stadtteilen. Sieben Besuche hat man sich vorgemerkt, Auftakt war in dieser Woche in Gronau.

Im Stadtteil hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. Der Ausbau der

...